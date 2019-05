Van 18 muertos y 35.000 afectados por temporada invernal en Antioquia

Una compleja situación atraviesa Antioquia por culpa de la temporada de lluvias. Así lo manifestó Juliana Palacio, directora del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).



De acuerdo con la funcionaria, hay 11 municipios afectados, de los cuales, cuatro de esos son por movimientos en masa mientras que los siete restantes padecen avenidas torrenciales y crecientes súbitas que han ocasionado grandes inundaciones.



Los municipios afectados son: Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo, San Jerónimo, Arboletes, El Retiro, Caucasia, Liborina, El Santuario y Envigado.

Añadió Palacios, que el balance preliminar es de 35.000 familias afectadas. Sin embargo, no es una cifra consolidada.



"Hemos atendido a todos los municipios que han presentado la información para recibir las ayudas humanitarias, pero estamos esperando el reporte por parte de otros municipios que no han entregado el Registro Único de Damnificados (RUD) por lo que no es posible saber cuándo damnificados o afectados hay", precisó la directora del Dapard.



Aclaró, sin embargo, que hay más afectados que damnificados, estos últimos son los que han perdido absolutamente todo y quienes han sido atendidos por el Dapard. En 8 municipios la entidad ha entregado 32 toneladas de ayuda humanitaria durante toda la temporada de lluvias que han beneficiado a 1.447 familias.

De igual forma, la entidad reportó que esta temporada invernal ha dejado 18 víctimas mortales, de las cuales faltan tres por recuperar sus cuerpos. Estas tres personas, de acuerdo con Palacio, fueron arrastradas por corrientes súbitas ocurridas en los municipios de Andes, La Pintada y Valdivia. "Se trata de una niña de 5 años, un joven y un minero, cuyos cuerpos aún no han sido rescatados por los organismos de socorro".



El municipio más vulnerable por la ola invernal es Caucasia, que tiene 21 barrios y 30.000 personas afectadas. Allí, aclaró el Dapard, las autoridades municipales decidieron no declarar la calamidad pública y con recursos propios atender a las familias perjudicadas por las lluvias.



Caso contrario a Apartadó, municipio urabaense afectado por inundaciones, que sí declaró la calamidad pública para solucionar los problemas que padecen 100 familias, residentes en 6 barrios del casco urbano.

De acuerdo con el Dapard, Cáceres, Caucasia, Tarazá, San Roque, Sabanalarga y Girardota, se encuentran en Alerta Roja por la alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables y de alta pendiente.



Hay, además, 67 municipios están en Alerta Naranja y 29 en Alerta Amarilla.



De otro lado, hay Alertas Rojas por crecientes súbitas, en las cuencas de los ríos Nare, Nechí y Medellín. En los ríos del Golfo de Urabá y en las cuencas de los ríos San Juan, Volcán y Canalete.

#AntioquiaCuenta | ¿Cómo está el tiempo en Antioquia? el CRPA actualizó el boletín para la noche de hoy 27 de Mayo. pic.twitter.com/HwsdW0G3cz — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) May 28, 2019

MEDELLÍN