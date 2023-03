Los combates entre grupos armados al margen de la ley tienen en vilo a las comunidades de Valdivia (Antioquia), que han denunciado que la zona y los ríos se están llenando de muertos.



Este jueves 16 de marzo, en cercanías de la vereda La Cruz, fueron hallados los cadáveres de dos personas en un río.

Por el avanzado estado de descomposición, no se ha podido establecer la identidad de los cuerpos, pero los habitantes no solo aseguran que se tratan de integrantes de grupos ilegales, sino que habría, al menos, otros 18 muertos.



Así lo denunció el Personero de Valdivia, Didier García, quien indicó que fueron varios los líderes campesinos los que denunciaron la presencia de más muertos en la zona debido a la guerra entre el Eln y el ‘clan del Golfo’.



“Aún no se ha podido establecer la información, porque es una zona de difícil acceso, hasta el día de ayer (jueves) se recuperaron dos cadáveres que ya están en Medicina Legal. Se espera que el Ejército pueda llegar hasta la zona para poder determinar el número de muertos”, expresó García.



La vereda está ubicada entre los límites de Valdivia, Yarumal, Anorí y Tarazá, pero los combates fueron en jurisdicción del municipio de Valdivia, la vereda está ubicada a unas 3 o 4 horas del casco urbano.



El Personero contó que este viernes 17 se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que participaron tanto autoridades municipales y departamentales, como la fuerza pública. En esta reunión se hizo la denuncia.



“Estos combates se vienen presentando desde el 6 de marzo. La idea es recuperar el control de la zona e integrar una comisión para ir hasta el lugar, le hemos pedido acompañamiento a la Defensoría del Pueblo para ver cuáles son los derechos vulnerados a estas poblaciones”, precisó el funcionario.



Por su parte, el Ejército confirmó en esa zona hubo combates entre martes y miércoles por parte de grupos ilegales, pero que solo han sido encontrados dos cuerpos sin vida, por lo que no hay conocimiento de que haya más.



