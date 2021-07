En Medellín, mayores de 30 años pueden vacunarse en más de 94 puntos

En Medellín, los mayores de 30 años ya pueden acudir a los 94 puntos de vacunación con los que cuenta la ciudad para ser vacunados contra el covid-19, luego del anuncio del Ministerio de Salud de habilitación de estas edades.

Para acceder al biológico no es necesario el agendamiento previo, por lo que las personas solo deben presentar su cédula de ciudadanía en el punto de vacunación.



Otra opción fuera de los puntos habilitados por la Secretaría de Salud de Medellín son los que tiene cada EPS.



Atención mayores de 30 años y mujeres de 12 semanas de embarazo a 40 días de postparto: ya los estamos esperando en los puntos de vacunación. En Medellín vamos bien. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 23, 2021

Cabe recordar que de esos 94 puntos, 13 son masivos y están ubicados en la Clínica de la 80, el coliseo de voleibol Yesid Santos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, el ITM Fraternidad, MOVA, los centros comerciales: Santafé, Florida, Premium Plaza, San Fernando Plaza, Unicentro, Los Molinos, El Tesoro y las terminales del Sur y del Norte, además de los dispuestos por la red pública de Metrosalud.



Conozca el listado completo de puntos aquí.



También se encuentran estas unidades hospitalarias, que funcionan de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



San Cristóbal: Calle 62D # 133- 15.

Nuevo Occidente: Cra 102C 63B-65.

Castilla: Cra 65 # 98 - 115.

Santa Cruz: Cra 51ª # 100 – 80.

Doce de Octubre: Calle 101BB – 110.

Manrique: Calle 66E # 42 – 51.

Belén: Calle 28 # 77 – 124.

San Javier: Calle 40 # 105 – 103.

San Antonio de Prado: Cra 79 # 40Sur - 45.



A su vez, también están 27 centros de salud en los barrios de la ciudad, que aplican el biológico lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m, sábados y domingos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Puntos para madres gestantes

Medellín se sumará a la jornada nacional de vacunación contra el covid-19 para madres gestantes, que iniciará a partir de este viernes 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 25 del mismo mes.



Las jornadas para las mujeres embarazadas se llevarán a cabo en cuatro puntos de vacunación: MOVA (Parque Norte) y en la Terminal del Sur de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y en las unidades hospitalarias de Belén y Manrique de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



“A esta jornada se pueden acercar las mujeres que estén entre la semana 12 de gestación y hasta los 40 días postparto, presentando únicamente su cédula. Es importante aclarar que no será necesario un certificado para acceder a la vacuna, asumiendo que la valoración riesgo/beneficio ya fue realizada por cada persona con su médico tratante”, explicó Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.



Por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el biológico destinado para la inmunización de esta población será el de Pfizer BioNTech, debido a que es el único autorizado para las mujeres gestantes en el país.



