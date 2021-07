Todavía no hay primeras dosis de vacunas contra el covid-19 en Medellín

A Medellín todavía no han llegado las vacunas de la farmacéutica Moderna, por lo que no hay primeras dosis para las personas que no tengan cita previa en su EPS. Así, continúan aplicando sólo segundas dosis.



La Alcaldía confirmó que se espera que en la mañana de este miércoles lleguen las vacunas para retomar la aplicación de primeras dosis a libre demanda en los más de 94 puestos de vacunación con los que cuenta la ciudad.



A su vez, la inmunización de madres gestantes y lactantes por demanda espontánea y sin cita previa sí continúa.



"Quienes sean llamados o contactados por sus aseguradoras, se pueden desplazar. Las personas que no tengan su cita, no podrán acercarse a los puntos de vacunación, ya que hemos agotado las existencias”, explicó la secretaria de Salud, Andree Uribe.



La Administración Municipal señaló que informará la reactivación de la aplicación de primeras dosis sin agendamiento previo por medio de sus canales oficiales. A su vez, hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con todos los protocolos de bioseguridad como el uso del tapabocas en todos los espacios, el distanciamiento social y lavado constante de manos.



A cinco meses de iniciar el Plan Municipal de Vacunación, en Medellín se han aplicado 1.786.940 dosis de las 1.987.843 entregadass por el Gobierno Nacional.



MEDELLÍN