En un acto simbólico con presencia del presidente Iván Duque, juntar las piezas de un rompecabezas fue la forma de dar inicio a las obras de construcción de la planta para fabricar vacunas en Colombia, en un lote de 35.000 metros cuadrados, en el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia.



Aunque este fue el comienzo formal, los muros no se comenzarán a levantar hasta que la Curaduría Urbana apruebe la licencia que ya fue radicada, luego de que la Oficina de Planeación de la Alcaldía diera el aval que determina el uso del suelo.

Por lo pronto, Vaxthera, una empresa del Grupo Sura, informó que el diseño de la planta cumple con la regulación nacional e internacional de buenas prácticas de manufactura (GMP).



La construcción de la planta se realizará en dos etapas. La primera contará con 10.000 metros cuadrados, que albergarán el denominado fill and finish, laboratorios de potencia y toxicidad, centros de almacenamiento y edificios de servicios. En la segunda etapa, se integrarán unidades de producción, el bloque administrativo y la unidad de investigación.



Fill and finish quiere decir que la empresa, de manera inicial, hará lo que se conoce en la industria como el llenado y finalización del proceso de envasado de los biológicos, por lo que se proyecta una capacidad de 100 millones de dosis al año y la generación de entre 500 y 1.000 empleos.



(Le recomendamos leer: ¿Ya no hay ómicron en Medellín?)



Significa entonces que, en esta primera parte, proyectada para mediados de 2023, el país no producirá aún por sí mismo sus vacunas, sino que se gestionarán diferentes acuerdos con el Gobierno Nacional y alianzas internacionales para fortalecer la capacidad biotecnológica y la transferencia de conocimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia comienza la construcción de la primera planta de vacunas. Vaxthera, del grupo Sura, la cual tendrá una capacidad de producción en su fase inicial de 100 millones de vacunas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Jorge Emilio Osorio, presidente de Vaxthera, indicó que ya hay convenios con la empresa Providence, de Canadá, y Serum Institute, de la India, entre otras compañías en el mundo, para transferencia de tecnología de diferentes producciones de vacunas, teniendo en cuenta que no solo se desarrollarán biológicos para combatir el covid-19, sino también el dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza y zika.



“Vamos a tener terminada la unidad de fill and finish en el 2023, luego viene un proceso de licenciamiento, de avalúo por parte del Invima, de que contemos con todos los estándares de producción, y a finales del 2023 vamos a estar haciendo vacunas en Colombia”, precisó Osorio.



La planta hace parte del plan del Ministerio de Salud a 10 años, el cual se divide en tres etapas: la primera es capacitarse en el llenado de vacunas, la segunda es hacer producción local y la tercera es hacer investigación y desarrollo para generar vacunas.

Vaxthera destacó que esta compañía se encuentra desarrollando una vacuna contra el coronavirus denominada Univax, que está diseñada para combatir las diferentes variantes del covid-19 y que ha arrojado ya resultados favorables en estudios preclínicos. Ha sido probada, por ejemplo, en la variante delta, pero falta hacerlo en la ómicron.



“Esta será una excelente vacuna de refuerzo y esperamos estar en estudios clínicos de fase 1 y 2 después de la segunda mitad de año”, afirmó Osorio.



(Lea, además: Suspenderían pago por circular en pico y placa si empeora calidad del aire)

¿Por qué una planta?

Fernando Ruiz, ministro de Salud, apuntó que lo fundamental es recobrar la soberanía sanitaria que el país perdió hace 22 años, cuando se cerró el laboratorio del Instituto Nacional de Salud que producía vacunas propias.



La inversión en este proyecto fue de 54 millones de dólares, y el objetivo es enfrentar las diferentes emergencias sanitarias ya existentes y de estar preparados para las enfermedades emergentes.



Precisamente, para el experto Diego Rojas Vahos, director del Centro de la Ciencia e Investigación Farmacéutica (Cecif) de la Universidad CES, ese aspecto fue el que evidenció la pandemia del covid-19: Colombia depende en alta medida de las importaciones, no solo de vacunas, sino de tapabocas e insumos médicos.



(También lea: 'Me quemaron el cabello, me recuperé y creé empresa de productos capilares')



Tal y como lo mencionó el presidente Iván Duque, en su momento se tomó la decisión de dejar de producir vacunas porque era más barato comprarlas en el exterior.

Sentíamos ese dolor de tener que negociar, tener tantas complejidades que sufría no solo Colombia, sino el mundo, en un país que ha dejado de producir vacunas FACEBOOK

TWITTER

“Sí es más barato, pero no nos brinda soberanía o independencia farmacéutica para una crisis como la pandemia, que se puede repetir, por ejemplo, en una catástrofe ambiental, o en los cierres de fronteras que se pueden dar por bloqueos económicos. En una guerra, con dos o tres países vecinos, también tendríamos fronteras cerradas y tendríamos necesidad de suplir necesidades”, expuso Rojas.



El Ministerio de Salud señaló que uno de los asuntos más complejos es la negociación de las vacunas con otros países, que se comenzó desde el segundo semestre del 2020, cuando el Gobierno Nacional estaba gestionando las vacunas necesarias para Colombia, que en este momento ya son casi 97 millones de vacunas aseguradas.



“Sentíamos ese dolor de tener que negociar, tener tantas complejidades que sufría no solo Colombia, sino el mundo, en un país que ha dejado de producir vacunas. En enero empezamos en el ministerio este Plan Nacional de Producción de Vacunas, que presentamos al consejo de ministros y del cual obtuvimos su aprobación. Es un plan ambicioso: pasar de tener un país sin soberanía a un país con soberanía en la producción de vacunas (...). Dependemos del sistema Covax, que es en donde sobra, no es regalado. Lo reúne la Organización Mundial de la Salud y lo distribuye a los países”, explicó el ministro Ruiz.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

Redactora de EL TIEMPO - Medellín

En Twitter: @Melissalvarez3