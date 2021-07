¿Dónde se puede vacunar este fin de semana en Medellín?

Durante los fines de semana que incluyen festivo el proceso de vacunación se hace de manera más ágil, ya que el flujo de personas en los puestos puede bajar hasta en un 66 por ciento, lo cual mejora el tiempo de espera, según estima la Alcaldía de Medellín.



Actuaolmente todas las personas que se encuentran priorizadas en el portal Mi Vacuna o que cumplan con la edad de la etapa en la que se encuentra el Plan Nacional de Vacunación, pueden acercarse a los puntos habilitados.

Medellín cuenta con 95 de puntos de vacunación a los cuales puede acercarse este fin de semana e inmunizarse, 13 de estos puestos son masivos ubicados en: Clínica de la 80, el coliseo de voleibol Yesid Santos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, el ITM Fraternidad, MOVA, los centros comerciales: Santafé, Florida, Premium Plaza, San Fernando Plaza, Unicentro, Los Molinos, El Tesoro y las terminales del Sur y del Norte, además de los dispuestos por la red pública de Metrosalud.



Cabe recordar que dichos puntos masivos funcionan los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



También se encuentran estas unidades hospitalarias, que funcionan de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



San Cristóbal: Calle 62D # 133- 15.

Nuevo Occidente: Cra 102C 63B-65.

Castilla: Cra 65 # 98 - 115.

Santa Cruz: Cra 51ª # 100 – 80.

Doce de Octubre: Calle 101BB – 110.

Manrique: Calle 66E # 42 – 51.

Belén: Calle 28 # 77 – 124.

San Javier: Calle 40 # 105 – 103.

San Antonio de Prado: Cra 79 # 40Sur - 45.



A su vez, también están 27 centros de salud en los barrios de la ciudad, que aplican el biológico lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m, sábados y domingos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



Para dar agilidad a este Plan Nacional de Vacunación, la secretaria de Salud Andree Uribe Montoya explicó que “es el momento de iniciar de 40 a 44 años el proceso de vacunación a través de agendamiento y para mayores de 45 años solamente presentando su cédula de ciudadanía. Recordemos que tenemos varios puntos en la ciudad, todo el fin de semana prestando el servicio de vacunación”.



Actualmente la ciudad cuenta con 1.356.672 personas inmunizadas, con la primera dosis, 824.013, con el esquema de vacunación completo, 505.770 y con la única dosis de la farmacéutica Janssen, 26.889.



MEDELLÍN