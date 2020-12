Lo que se sabe de la vacuna para covid-19 y su llegada a Antioquia

Tras conocerse que el Gobierno Nacional ya gestionó la llegada de 10 millones de vacunas Pfizer para el covid-19, crece la expectativa sobre la llegada de dicha vacuna a las diferentes zonas del país.



Y Antioquia no es la excepción. Con uno de los promedios más altos de casos nuevos por día y 5.619 casos activos del virus (corte al 6 de diciembre), el Departamento está a la espera de conocer cómo será la logística para la distribución de la vacuna.

Como bien lo dijo el Presidente Iván Duque la semana pasada, "ese es un proceso que deberá empezar el primer trimestre del año entrante y se consolidará en el segundo semestre”, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también concordó en dicho estimado de tiempo.



(También lea: Las ciudades ya piensan en un plan de vacunación)



"Todo el mundo está pendiente del tema de la vacuna. Sabemos que será un tema de más de finales del primer semestre del próximo año e inicios del segundo, pero mientras se va aclarando ese tema, por lo que estamos trabajando en llave con el Gobierno Nacional, hay que mantener la prudencia, el distanciamiento social y la prevención. Es lo más conveniente por ahora", expresó el gobernador.



Agregó que si bien hay esperanza con la llegada de la vacuna, esto no puede significar relajamiento ni descuido por parte de las personas.

Según @QuinteroCalle la vacuna contra el Covid-19 llegaría a Medellín entre Febrero y Marzo. Inicialmente serán 100 mil y habrá prioridad para los que no se han contagiado. Vamos a ver .... — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) November 30, 2020

De otro lado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que la vacuna estaría llegando a Medellín en el primer trimestre del 2021 e indicó que serían al menos unas 100.000 dosis.



De igual forma, indicó que la ciudad cuenta con espacios y capacidad para mantener la vacuna en las condiciones de refrigeración necesarias.

¿Confiar en la vacuna?

Expertos del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Eafit analizaron la noticia de la fabricación de la vacuna para el covid por parte de varias farmacéuticas en un corto periodo de tiempo.



De acuerdo con los expertos, no hay un antecedente para el desarrollo de una vacuna de forma tan rápida, (10 meses con las anunciadas de manera reciente), teniendo en cuenta que un medicamento de este tipo normalmente, tarda en diseñarse entre 6 y 20 años, por lo que esta noticia es un hecho sin precedentes.



(Le puede interesar: El día que decidieron no seguir construyendo el metro de Medellín)



“Esta industria empezó hace unas décadas a usar biotecnología moderna. Esto consiste en cruzar la tecnología de ADN recombinante para ser mucho más específica y rápida en la respuesta inmune que se genera en el cuerpo. Básicamente lo que se hace es aislar el material genético del virus, las partes que son inofensivas, y por medio de la tecnología de ADN recombinante se hace una versión atenuada, por la que el cuerpo es capaz de reaccionar", explicó Javier Correa Álvarez, doctor en Genética y Biología y profesor de la Escuela de Ciencias de Eafit.



Y agregó que "el cuerpo genera anticuerpos y estos son altamente específicos para el virus, lo que permite rápidamente identificarlo y que no se genere la infección”.



(Además: La vacuna del covid-19 y su llegada a Barranquilla)



El experto agregó que la importancia de este avance radica en que "producir vacunas es una empresa con un alto nivel de incertidumbre, donde poco menos del 10% de las iniciativas logra tener efectividad y ser probada sin ocasionar efectos colaterales o adversos para la salud de los seres humanos".



MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Estas son las ciudades con toque de queda para este 7 de diciembre



- Cauca se agitó por asesinatos de comuneros y masacre en un solo día



- El día que decidieron no seguir construyendo el metro de Medellín