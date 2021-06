Cada vez más antioqueños viajan a EE.UU. a vacunarse

El pasado 26 de abril, Juan Roldán, un contador público que trabaja en el área de logística internacional, viajó desde Medellín hacia Miami en Estados Unidos. Lo que era un periodo corto de vacaciones se convirtió en la oportunidad para vacunarse contra el covid-19, pero no todo fue fácil porque el virus llegó a su cuerpo.



“Estaban vacunando y no había ningunas restricciones para el turista, entonces aproveché”, cuenta.

Roldán hizo un registro en la página web de una de las entidades que estaba vacunando y sin agenda, al otro día fue a un parque recreativo adecuado para este proceso, hizo la fila y logró lo que hoy muchos colombianos anhelan.



“Nos permitían elegir la marca de la vacuna y me ofrecieron Pfizer y Janssen y pues elegí la de Johnson & Johnson porque es de una sola dosis”, cuenta.



Sin embargo, tras regresar a Medellín empezó a sentir dolor en la cintura y fatiga constante por lo que consultó al médico. Le hicieron una prueba de covid-19 y resultó positiva.



“El diagnóstico fue aquí en Colombia, cinco días después de la vacuna. De hecho, algunos doctores dicen que era posible que me hubiera vacunado con el virus incubado. Sin embargo, los síntomas fueron mínimos y me dicen que la vacuna ayudó”, afirma el hombre, que tenía 39 años cuando fue vacunado, hoy tiene 40.



Como él, son alrededor de 20 mil habitantes de Antioquia que en el último mes han viajado del aeropuerto José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, hacia Estados Unidos, muchos de ellos para hacer el denominado ‘turismo de vacunas’, en el que buscan que les apliquen el biológico que los protejan del covid-19.



Según Sergio Roldán, secretario de Turismo de la Gobernación de Antioquia, la logística y la disponibilidad de vacunas ha hecho que muchos colombianos y antioqueños prefieran viajar buscando la protección contra el virus.



“Eso nos aumentó en más del 30% de flujo en los vuelos, saliendo del aeropuerto José María Córdova a Miami y a Orlando”, dijo Roldán sobre vuelos que ofrecen aerolíneas como Viva Air y Avianca.



“No tenemos cifras de otros vuelos de otras aerolíneas de otras ciudades de Colombia y creo que la frecuencia se amplió mucho a los destinos más cercanos que son Fort Lauderdale, Miami y hubo también activación a Orlando y Nueva York”, explicó.



Orlando Ruiz junto a su hermana, luego de que fueran vacunados con la marca Janssen en un hospital de Nueva York. El proceso, dijo, fue fácil y rápido. Foto: Cortesía Orlando Ruiz

Orlando Ruiz fue otro antioqueño que viajó este mes de junio a Estados Unidos buscando la vacuna y pasear. Eligió a Nueva York como su destino. Fue con su hermana y se instaló en casa de unos familiares en viven en Greenwich, en el Estado de Connecticut, a cinco minutos de la capital del mundo.



“En agosto tenemos un viaje familiar a México, que ya estaba planeado, donde el nivel de contagio es muy elevado y decidimos, además de hacer turismo, aprovechar para vacunarnos debido a la incertidumbre de saber cuándo se abriría la opción de vacunación para los menores de 35 años. Viajamos por nuestra cuenta, simplemente compramos un tiquete directo Medellín-New York”, cuenta.



El trámite fue fácil, ingresó a una web del gobierno del Estado de Nueva York y allí puedo filtrar la información para acceder a los sitios en donde se puede vacunar cualquier turista o residente de ese país.



“El único requisito es presentar el pasaporte, no hay más solicitudes. En mi caso necesitaba que fuera Johnson, que es de una sola dosis, y en ese enlace puedes filtrar para que sea esa opción o las otras son Pfizer y Moderna que sí requiere más tiempo al ser dos dosis”, recuerda.



Su vacunación fue en un hospital de Brooklyn y no tuvo efectos secundarios o molestia alguna.



Agencias de viaje ofrecen paquetes

Las agencias de viaje del valle de Aburrá, y en especial de Medellín, se han visto beneficiadas con este ‘turismo de vacunas’ porque los clientes aumentaron buscando los paquetes especiales que estas ofrecen.



Por ejemplo, en Viajes Gaia hay precios especiales para Miami y New York.



“En donde sí se garantiza el trámite de la vacuna es en New York. Los planes están alrededor de un millón 799 mil pesos, en acomodación doble y el plan incluye tiquetes aéreos ida y regreso, el alojamiento en un hotel por tres noches, trámite de la vacuna y tiene como opción un tour”, comenta Diana Atehortúa, directora administrativa de esta agencia.

Según ella, en el último mes las aerolíneas dispararon los precios precisamente porque creció la demanda de pasajeros.



“Estuvo mejor la venta en mayo y a principios de junio, en las últimas semanas no”, afirma.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

