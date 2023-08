Dos profesores universitarios de Medellín idearon una máscara que mide, a partir de la exhalación de aire, el metano emitido por las vacas durante el pastoreo.



El curioso artefacto, que fue probado en una estación agraria del corregimiento de Santa Elena, causó curiosidad entre trabajadores y animales.



Al menos, así lo relató el docente Héctor Jairo Correa, profesor del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unal Medellín, quien junto con la profesora Ligia Johana Jaimes de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, idearon el llamativo artefacto.



“Al comienzo observamos que un par de vacas las miraban y salían brincando como loquitas, todas charras. Después se les acercaban, las olían y con la lengua trataban de lamer la máscara. En cuestión de dos horas todas se tranquilizaron", dijo Correa.

#InvestigaciónUNAL I Vacas con máscara, el curioso método creado para medir la emisión de metano🐮🔬¿Por qué hacer esa medición? 👉Leer más... pic.twitter.com/2nzruzIB8r — Sede Medellín UNAL (@MedellinUNAL) August 1, 2023

El prototipo tiene unas mangueras de PVC que se ponen en los orificios nasales de los bovinos para medir el flujos de aire expulsado y se conecta con un medidor para que pueda ser calibrado.



Los ensayos se adelantaron con cuatro vacas —dos productoras de leche— en la estación agraria Paysandú. Durante el día, en el pastoreo y el ordeño, cada una tuvo horarios de uso diferentes que variaron entre las tres y las seis horas.



“Con la revisión que hicimos encontramos que la cantidad de metano que se expulsa a través de las exhalaciones puede representar aproximadamente la mitad del total eliminado por los animales, ya que el resto corresponde a las emisiones orales y anales", explicó el docente a la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional.



Los investigadores crearon la metodología de medición ante la necesidad que había de desarrollar instrumentos económicos y fáciles de implementar. El profesor Correa señaló que "lo que no se observa no se puede controlar y, por lo tanto, no se puede mejorar", si se tienen en cuenta los efectos del metano en el medio ambiente.



Los animales se adaptaron rápidamente a la máscara, según contaron los docentes, y pudieron desarrollar sus actividades sin contratiempos.



Se estima que el prototipo es 10 veces más económico que el método tradicional de medición de emisiones de metano de los bovinos y los materiales son asequibles en el mercado.



El siguiente paso es elaborar un sistema que calcule la cantidad de gas de efecto invernadero que emiten los animales. Y se espera que el proyecto se implemente en algunas zonas claves del sector en el país.



