En San Javier, por fin, disfrutan de la UVA ‘Huellas de vida’

Desde hace cinco meses, los habitantes de la comuna 13, San Javier, venían utilizando parcialmente algunos de los espacios de la Unidad de Vida Articulada (UVA).



Ahora, con su entrega, podrán disfrutar, de manera plena, los tres niveles de la edificación de 2.100 metros cuadrados en los que cuentan con coliseo, ludoteca, galería museo, camerinos, entre otros espacios.

La obra fue adjudicada en el 2015 y su construcción debía durar 10 meses. Sin embargo, por presunta corrupción de un contratista, que resultó ser una orquesta musical, el proyecto fue suspendido.



Cuando la retomaron, anunciaron su finalización en agosto de 2017, pero no fue hasta septiembre de 2018 que, según el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Eugenio Prieto Soto, se culminaron los trabajos.



“Esta obra tuvo muchas dificultades al inicio con los diseños, con un alcantarillado que nos encontramos debajo de la obra que no estaba en el inventario y con una contratación que tuvo bastantes problemas, no obstante hemos superado todos los obstáculos”, expresó Prieto.

Recorrimos la Unidad de Vida Articulada UVA de San Javier - Huellas de Vida, una obra que ejecutamos con @AlcaldiadeMed y el @INDERMEDELLIN para promover el espacio público, la educación ambiental y el deporte para los habitantes de la Comuna 13 de Medellín.#ObrasMetropolitanas pic.twitter.com/NNLEl7Ix2j — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) November 14, 2019

A pesar de las dilaciones, la UVA llegó a la comuna 13 respondiendo a las necesidades de espacios recreativos y culturales en esta zona que, años atrás, fue fuertemente golpeada por la violencia.



‘Huellas de vida’ es el nombre que la comunidad le dio a este espacio, precisamente, para rendir un homenaje a las personas que perdieron murieron en el territorio. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) estuvo encargada de su diseño en el que articuló peticiones de la comunidad en torno a lo que querían y lo que esperaban del espacio.



“En San Javier nos encontramos con que hay mucha influencia musical y partimos de este hecho para proponer que los espacios fueran acordes a dicha influencia”, manifestó Nicolás Rivillas Hincapié, subgerente de Diseño e Innovación de la EDU.

Los habitantes proporcionaron “muchos insumos y elementos de diseño que se vieron plasmados en la obra final, como las fachadas que tienen unos mensajes que salieron de talleres y que hablan de una desmitificación de ser un barrio violento donde solo pasan cosas malas”, agregó el funcionario.



En el primer piso de la UVA se localizan áreas de capacitación, galerías abiertas con fines culturales y artísticos y la ludoteca; en el segundo, se encuentran el espacio central polivalente con una cancha polideportiva que también podrá funcionar como escenario para eventos musicales gracias a su diseño acústico y en el tercero, hay una terraza que funciona como mirador donde están los famosos chorritos de agua, una atracción pensada para la comunidad infantil.



De lunes a viernes el lugar es visitado por 200 personas, en promedio, esta cifra se incrementa los fines de semana, en los que pueden llegar tener hasta 600 visitantes que llegan a lugares como la ludoteca, el núcleo recreativo, la placa polideportiva o el área de los chorritos. “Entonces, realmente, es un espacio con diversidad de utilización”, manifestó Carlos Andrés Monsalve, subdirector de Escenarios Deportivos del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), entidad encargada de la administración.

Asimismo, hizo un llamado para que el escenario sea utilizado adecuadamente. “Esto es un espacio que es para toda la comunidad (…) todos como tal, no solo aquí sino en toda la ciudad, tenemos que ser dolientes y responsables con los espacios que utilicemos”, indicó.



Para su construcción fueron invertidos alrededor de 25.000 millones de pesos.

El 15 por ciento de este valor fue aportado por el Inder y el 75 por ciento restante, por el AMVA.



