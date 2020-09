Uso indebido de desinfectantes genera intoxicaciones en Antioquia

Las nuevas y diferentes medidas de bioseguridad que se han apoderado de la realidad, además de protegernos de los virus, como el covid-19, también están dejando algunas consecuencias negativas en el cuerpo, principalmente en algunos órganos internos. Y es que, según las autoridades de salud, solo en Antioquia se han presentado 660 casos de intoxicaciones accidentales y de origen ocupacional. Las intoxicaciones accidentales suman 495 y las ocupacionales 165.

La intoxicación accidental ocurre cuando una persona consume de manera imprevista una sustancia, no necesariamente ingerida, aunque es igualmente común, sino que ella también tiene la capacidad de movilizarse en el ambiente y afectar a alguien sin que se dé cuenta.



La ocupacional, por su parte, se refiere a las que se presentan en el ámbito laboral. Es decir, cuando una persona en cumplimiento de sus funciones se expone a alguna sustancia química que puede generar o desencadenar problemas de salud ya sea por manipulación, transporte o porque trabaja en el almacenamiento.



La cifra anterior resulta alarmante en tanto es desencadenada por llegada de la pandemia del covid 19 y la necesidad de utilizar productos desinfectantes para evitar contagios.

Las autoridades en salud advierten que la sobrexposición a productos desinfectantes impacta directamente los órganos vitales como los cerebrales y la piel.



Por otro lado, también se producen peligros cuando las personas se exponen constantemente a inhalar o al tener contacto directo con productos desinfectantes mezclados. En este caso, se producen problemas respiratorios, al ser inhalados por vía aérea. La sustancia colapsa en el organismo y puede producir un efecto que se llama neumonitis química.



Algunos otros síntomas que se pueden presentar son: dificultad para respirar o sensación de ahogo. Pero puede asociarse también a tos, cianosis (coloración morada, generalmente peri oral o a nivel de los pulpejos).



Pero, también cuando la persona tiene contacto con los desinfectantes en la piel puede causarle dermatitis o descamación de esa capa superficial de la piel.

Otros de los efectos que se conocen son los compromisos al sistema nervioso central porque en su mayoría esos desinfectantes son ricos en hidrocarburos y esos hidrocarburos, por ser tan volátiles, fácilmente pasan la barrera hematoencefálica y alcanzan a comprometer el sistema nerviosos central ya sea excitándolo, por lo que, generalmente, pueden llegar incluso a hacer convulsionar a la persona deprimiéndolo de forma severa y originar somnolencia.

Carolina Salazar, directora de Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSA), asegura que además de las intoxicaciones por el contacto con desinfectantes, también se han generado intoxicaciones por automedicación, siendo los niños de 0 a 4 años los más afectados con 215 casos. Estos representan el 32,6 por ciento del total de casos del departamento de Antioquia.



“Teniendo en cuenta que los niños son los más afectados, nuestra recomendación es que todos los padres y cuidadores estén muy atentos y no dejen sustancias al alcance de los niños como: medicamentos, plaguicidas, solventes y otras sustancias químicas como blanqueadores y productos de aseo”, explica Salazar.



En cuanto a qué tan peligrosos son los productos que actualmente vienen siendo comercializados para desinfección, estos no tienen un poder tóxico excesivo.

Sin embargo, agrega la experta, se puede incrementar ese poder lesivo cuando se mezclan entre ellos y, esa mezcla, sí podría llegar a generar compromisos importantes tóxicos.



Así mismo cuando se usan productos químicos en espacios muy cerrados y que no tienen buena ventilación, se propaga un mayor riesgo.

La razón es que por encima de la producción de la combustión y de la mezcla de estos tóxicos, al hacerse en un ambiente cerrado, hay mayor inhalación y por ende mayor compromiso en los órganos. Entonces, la mezcla de estos productos y la aspersión en espacios cerrados es lo que genera mayor riesgo.



Algunos de esos productos, que por sí solos no son nocivos para la salud y que en este momento su uso continúa en aumento son: el alcohol antiséptico, la soda caústica, los detergentes, el cloro y el hipoclorito, entre otros.



El llamado es a no realizar mezclas de estos y otros productos desinfectantes que hay en el mercado, pues al unirlos o ser homogenizados sí resultan potencialmente nocivos para la salud y generar diferentes dificultades en los órganos respiratorios, la piel y otros internos.



Un dato a tener en cuenta, de acuerdo con un estudio de Verónica Manosalva Jiménez, toxicóloga de Medimás EPS y del Hospital San José de Bogotá, es que el uso excesivo de estos productos no se asocia necesariamente a combatir el riesgo de infección al coronavirus. Son también utilizados cotidianamente en el aseo de casas y prendas.

Pero, esa supuesta defensa del virus, sí está presentando un problema de salud pública porque cada vez son más los ingresos al servicio de urgencias con cuadros tóxicos por exposición a solventes o a desinfectantes. Lo paradójico es que estos pacientes, incluso, quedan más vulnerables a adquirir el coronavirus.

ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO