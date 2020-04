Desde este martes será obligatorio usar tapabocas en Metro de Medellín

Aunque muy pocos ciudadanos han sido renuentes al uso de tapabocas en el sistema de transporte público de la ciudad, hay que recordar que a partir de este martes, quienes no lo tengan, no podrán ingresar al Metro, Metroplús, Metrocable y buses.



Su uso no es por capricho de las autoridades, como tampoco ha sido por años la obligatoriedad en el casco para quienes usan las motocicletas.



Es por esto que de ahora en adelante, como lo determinó el Ministerio de Salud, si alguien va a hacer uso de los sistemas de transporte o va a ir a plazas de mercado, supermercados, bancos y farmacias, donde hay gran afluencia de personas y es imposible mantener la distancia mínima de un metro, lo debe usar.

Por esta razón y como una medida pedagógica, en la mañana de hoy fueron entregados 100.000 tapabocas a usuarios del sistema Metro que habían sido anunciados por el alcalde Daniel Quintero.

Estamos entregando cerca de 100 mil tapabocas en el @metrodemedellin porque desde hoy es obligatorio su uso en el transporte público. Vamos a entregar un millón en total para que demos esta guerra contra el coronavirus con todas las herramientas que se necesitan. pic.twitter.com/pp44JFvfHs — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 6, 2020

Andree Uribe Montoya, secretaria de Salud de Medellín explicó que la importancia de usar el tapabocas en lugares como el metro, se debe a que crean una barrera frente al virus. “Como lo hemos contado, las personas son asintomáticas y en esta etapa hay unos casos que continúan en investigación, pero las medidas nacionales nos orientan a que hay que ir pasando a la fase de mitigación y por eso se instaura el tapabocas como un método de barrera”.



Para darle cumplimiento a esta medida, informaron desde el Metro, los integrantes de la Policía Nacional que se encuentran en cada estación serán los encargados de hacerla valer.



Los tapabocas son elementos personales y deben ser desechados después de su uso. Si alguien no cuenta con la capacidad económica para adquirirlos o están escasos, se pueden usar los de tela, como lo indicó el Ministerio de Salud.



El lavado de manos y el distanciamiento social siguen siendo fundamentales para evitar la propagación de la pandemia.



