Ante covid-19, en universidades paisas ya estudian con virtualidad 

En las universidades locales avanzan las clases virtuales debido al estado de alerta por el covid-19. Desde esta semana cada una, a su manera, ha venido implementando esta metodología. Así está el panorama.

En la Universidad Eafit, por ejemplo, desde esta semana los estudiantes reciben sus clases de manera virtual. Esteban Hoyos Ceballos, profesor de derecho público en la Escuela de Derecho de Eafit desde la semana pasada da sus cursos por video.



Llegó el pasado 7 de marzo, tras un viaje que incluyó a Kenia y a España. Cuando regresó a la ciudad, la universidad le pidió que diera clases virtuales por prevención, como una medida incluso antes de que el Gobierno Nacional implementara esta modalidad como obligatoria. Luego de unos chequeos médicos para descartar el virus, se fue para su casa y llegó el momento de dar clases. Aunque esa vez todavía los estudiantes iban al aula. “Tratamos de dar una clase como son las mías usualmente, hice una retroalimentación de una evaluación que les tenía, hicimos un juegos a través de una plataforma que se llama Quizizz, hubo una actividad grupal luego hicimos una puesta en común entre todos”, cuenta.



Ahora, desde la próxima semana deberá dar su curso también virtualmente y con sus estudiantes también en casa. “Requiere unos ejercicios de planeación más largos y esto nos cogió en la mitad del semestre en un curso que no se había concebido como virtual. Es difícil, requiere trabajo, planeación, pero no es imposible”, comenta.

El profesor Esteban Hoyos cuando estaba dando clase desde su casa. Lo hizo por prevención porque había estado en Europa y África. Foto: Cortesía profesor

Las universidades públicas han tenido retos mayores porque no todos sus estudiantes tienen acceso a internet. Por ejemplo en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid se dispuso a que los docentes desarrollaran su propia propuesta acorde a sus necesidades pero también por esta semana esta realizando capacitaciones presenciales sobre herramientas de virtualidad y didáctica.



En la Universidad de Antioquia las clases virtuales arrancarán desde la próxima semana. Así lo explica Doris Adriana Ramírez, coordinadora de Ude@: “estamos formando a los profesores sobre cómo utilizar los medios tanto digitales como los tradicionales para que empiecen a diseñar su estrategia en el curso. Es decir, no hay una única estrategia para toda la universidad porque hay estudiantes que están acá en Medellín y la gran mayoría pueden tener acceso a internet pero los que están en las regiones más apartadas del departamento tienen más complicaciones para el acceso”.



Por su parte en la UPB, son alrededor de 16.000 estudiantes en cerca de 8.300 cursos que según el vicerrector Álvaro Gómez, recibirán clases de manera virtual hasta la Semana de Pascua si no sigue la crisis.

“Aplica para todos los cursos teóricos y teóricos prácticos y vamos a dejar una pequeñísima discrecionalidad a decanos y directores en los temas que haya cuestiones de pruebas de laboratorios para que los estudiantes puedan venir a terminarlos.”, dice.



En la Universidad CES, cerca de 5.902 estudiantes de pregrado y posgrado y 468 docentes iniciaron clases en modalidad virtual desde el lunes pasado. "CES en CASA es una iniciativa que venimos desarrollando desde el 2017, con el fin de prepararnos para una contingencia que impidiera el acceso a nuestros campus físicos y de promover la implementación de tecnologías en nuestros docentes, este modelo nos preparó para una contingencia como la que vivimos hoy", expresa Catalina Calle, jefe de CES Virtual.



En otras universidades como son la Nacional sede Medellín, Universidad de Medellín y las instituciones universitarias adscritas al Municipio como Colegio Mayor de Antioquia, Pascual Bravo e ITM también avanzan las clases virtuales.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

@davidcalle1