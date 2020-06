Universidades paisas retornan poco a poco a sus campus

Tras el confinamiento por el covid-19, Laura Sofía Bejarano, quien cursa cuarto semestre de bacteriología y laboratorio clínica en el Colegio Mayor de Antioquia, tuvo que dejar las prácticas en los laboratorios, los microscopios y las pruebas clínicas. Su universidad, como ocurrió con todas en el país, pasó a la virtualidad.



Pero esta situación cambió hace poco porque esta institución universitaria fue de las primeras en Medellín en permitir el retorno de estudiantes a hacer prácticas en laboratorios.

“Para las carreras profesionales de la salud es muy importante volver a los laboratorios y afianzar ese conocimiento que tuvimos durante las clases virtuales y poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado”, comentó la univesitaria.



Según la docente Juliana Tobón Ospina, coordinadora de laboratorios de la facultad de Ciencias de la Salud, para el retorno en la institución se aplicó un protocolo de bioseguridad aprobado por la Alcaldía de Medellín y ahora en la portería, tanto a docentes como a estudiantes, se les mide la temperatura, además se les pide pisar los tapetes impregnados con amonio cuaternario (desinfectante) y untarse las manos con antibacterial, entre otros aspectos.



“Normalmente estos laboratorios son para 25 y 30 estudiantes en tiempos de no covid, pero ahora nos tocó adecuarlos y estamos a distancia de dos metros, cumpliendo con la señalización y tenemos un aforo de entre 8 y 10 alumnos por espacio”, comentó la docente.



Laura Sofía Bejarano en su práctica de laboratorio. Foto: Jaiver Nieto

Pero esta no es la única universidad que ya recibe a sus estudiantes de manera presencial o al menos para ir a sus laboratorios, como lo permite el Gobierno nacional. Así ocurre también en el CES. Allí, además del protocolo de bioseguridad, se creó el aplicativo ‘CES me cuida’ que es muy parecido al de la Alcaldía con ‘Medellín me cuida’. Se trata de un formulario que busca obtener información médica y del estado físico de las personas con las que se convive para hacer seguimiento a las condiciones de salud de todos los que ingresen a las sedes de la institución.



“Establecer un sistema de verificación que permita el seguimiento epidemiológico nos permite realizar una identificación temprana de la población vulnerable o con signos y síntomas de alerta, entendiendo que la identificación temprana es fundamental en la prevención del contagio de Covid-19”, explicó Verónica Laverde Gómez, líder de Seguridad y Salud en el Trabajo del CES.



Esta misma institución diseñó el plan de bioseguridad para las universidades del G8, que es el grupo de instituciones de educación superior más importantes de Antioquia y que incluye, además, a la UPB, EIA, Eafit, Lasallista, U. de M., U. de A. y Nacional sede Medellín.



Cada una está adaptando el protocolo según sus necesidades no solo para clases en laboratorios sino también para lo que sería el retorno gradual en el mes de agosto. Por ejemplo, la UPB estima que su operación en este retorno inteligente se lleve a cabo en un 40 % de su capacidad normal. Además de un retorno gradual a los laboratorios, ya se tiene definido cómo serán las clases. Por lo que esta institución continuará con mediación virtual a principios del mes de julio, fecha de inicio del segundo semestre académico. Por su parte, en agosto se adelantarían las actividades académicas en modalidad virtual y bimodal en alternancia.



“Este retorno inteligente estará orientado con base en las medidas que tomen las autoridades nacionales, departamentales y locales. La UPB está preparada, lo haremos con responsabilidad, óptima logística y priorizando la salud de nuestros empleados, docentes y estudiantes”, explicó el rector, Julio Jairo Ceballos Sepúlveda.



En la Universidad EIA adelantan una prueba piloto de retorno a sus laboratorios, como lo explicó el rector Carlos Felipe Londoño: “desde el primero de junio se permite para medicina e ingeniería y para esto se modificó el calendario académico (...) Esto nos servirá para regresar en agosto”.



De otro lado en Eafit, ya se activaron 24 proyectos de investigación y se permitió el acceso a laboratorio a 48 investigadores, y a 52 estudiantes de maestría y doctorado. Según el rector, Juan Luis Mejía, “estamos preparando todo el campus para evitar concentraciones y vamos a poner a disposición nuestras bicicletas eléctricas para que la comunidad universitaria no utilice el transporte público”.



En el plan de retorno al campus para el semestre académico 2020-2 se enfocarán en garantizar una ocupación máxima del 40 por ciento de las instalaciones para favorecer el distanciamiento físico necesario, es decir unas 3.200 personas en el campus.



También hay otras instituciones por fuera del G8 que trabajan en el retorno a sus campus. En el ITM ya está listo su protocolo. “La presencialidad para estudiantes y profesores se estima para el 10 de agosto, aclarando que esta presencialidad será únicamente para realización de componente práctico. Solo cuando las condiciones y disposiciones delGgobierno nacional determinen que el nivel de aislamiento cambie, se actuará en consonancia”, explicó dicha institución a este diario.



En la Universidad San Buenaventura también avanzan en la creación de su protocolo y se estima el retorno de una presencialidad para el 3 de agosto, bajo el modelo de alternancia con presencialidad asistida por tics y virtualidad.

“Será para clases prácticas, teórico -prácticas, laboratorios, talleres, tal y como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional, desde la alternancia: es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del tamaño de las instalaciones”, explicó Gloria Pérez Avendaño, vicerrectora académica.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

