Universidades paisas prestan computadores para clases virtuales 

Avanzar el semestre académico de manera intempestiva, por la cuarentena, requirió que las universidades locales, literalmente, corrieran con la implementación de las clases virtuales. Pero no todo ha sido color de rosa.



En el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, por ejemplo, las clases avanzan pero no se pueden hacer evaluaciones porque ha habido inconformismo por parte de algunos estudiantes que no tienen computador o internet en sus casas.

“Es muy maluco estudiar así. Yo solo tengo celular y acceso a whatsapp, que no es lo mismo”, comentó una estudiante de comunicación audiovisual.



De acuerdo con el rector, Libardo Álvarez, de los 15.000 estudiantes de la institución hay 2.220 que no tienen computador y 3.700 que no tienen conectividad y agregó que se está buscando apoyo con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia al respecto. “Estamos buscando que la virtualidad sea una herramienta y estamos buscando dar solución y creo que va a ser más temprano que tarde en que lo vamos a lograr”, dijo.

En contraste, en el ITM, la participación en clases virtuales ha sido alta, como lo explicó, Juan Guillermo Pérez Rojas, rector de esta institución.



“Para este primer semestre de 2020 hay una población de 23.158 estudiantes. Tenemos registros de que cerca del 90 por ciento de esta población está participando en las actividades académicas en entornos digitales; tanto los entornos definidos por la Institución, como otros que los docentes conocen y manejan”, explicó.



En esa institución, adscrita a la Alcaldía de Medellín, se programaron 4.088 cursos en total, para pregrados y posgrado. De estos, 4.040 se están desarrollando a través de la mediación tecnológica, con el uso de las diversas plataformas, recursos en línea, bases de datos, biblioteca digital, guías de aprendizaje y tutoriales, entre otros.

En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional, sede Medellín, la migración hacia las clases virtuales alcanzó a influir en las dos últimas semanas del semestre en curso pues, debido a los paros anteriores, los estudiantes se encontraban finalizando el semestre 2019-2.



Hami Gómez, estudiante de Ciencias Políticas y representante de los estudiantes de la sede Medellín, explicó que para ayudar a los estudiantes a hacer frente a esta crisis se implementaron diversas alternativas desde ayudas económicas y de transporte a sus municipios de origen, hasta apoyo sicológico. En esa universidad, hace pocos días arrancaron los cursos de la segunda etapa del semestre 2020-1, por lo que aún no hay información consolidada de clases en virtualidad.



Según Juan Carlos Ochoa, director académico de la Unal, la mayor dificultad en este tipo de educación ha sido la falta de conectividad: “Algunos estudiantes manifiestan no tener equipo o plan de datos para conectarse a los cursos virtuales. Para los que requieren de equipos, esperamos poder, con la capacidad que disponemos, de prestárselos”.

En las universidades privadas

En las universidades privadas también ha habido quejas. En la UPB se incrementó la exigencia por parte de los docentes, como los explicó Simón Betancur, representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Política: “Si bien estamos en una situación excepcional, esto no significa que se deba invadir los pocos espacios de esparcimiento en la casa. A veces estamos hasta 12 horas en una pantalla”.



En esa universidad hay más de 3.000 docentes que están impartiendo sus cursos virtuales de pregrado y posgrado a más de 22.000 estudiantes en las seccionales de Medellín, Montería, Bucaramanga y Palmira.



“Para aquellos estudiantes que no contaban con conexión a internet en sus casas o lugares de residencia, la UPB analizó cada caso para concederles, a través de un convenio con operadores de telecomunicaciones, planes de datos para que puedan continuar con sus clases. De la misma manera, la UPB facilitó algunos equipos de cómputo a diferentes estudiantes que registraron en una encuesta su necesidad de algún equipo”, explicó Andrés Ochoa, director de UPB Virtual.

En la Universidad CES avanzan las clases virtuales sin contratiempos. Foto: CES

En la Universidad CES, desde el 16 de marzo y hasta el 14 de abril pasado, se han realizado 5.100 actividades académicas en tiempo real. De acuerdo con Catalina Calle Pineda, jefe del área de CES Virtual, hay 4.608 estudiantes de pregrado y los 1.546 de posgrado recibiendo clases virtuales.



“Se ha detectado que el nivel de asistencia se elevó con respecto incluso a algunas clases presenciales, los porcentajes de asistencia están alrededor del 98 por ciento. Los estudiantes que manifestaron no tener computadores en sus casas fueron apoyados desde la oficina de Bienestar Institucional para facilitarles un equipo de cómputo que pudieran utilizar durante la contingencia”, agregó.



Esa misma estrategia de entregar computadores a los estudiantes sin PC, la utilizó la Universidad de Medellín, la cual ya ha prestado 250 de estos a los jóvenes. Según Sandra Isabel Arango, profesora líder de educación virtual y TIC, hasta el 14 de abril iban 2.323 entornos creados, de los cuales 259 son de posgrados e idiomas, deportes y fomento cultural, el resto, dedicados a los pregrados.



“En las clases sincrónicas del 18 marzo al 13 de abril iban 7.323 clases y ha habido 205.209 participaciones, es decir, un estudiante participa en varias materias”, precisó la docente.



De otro lado, la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, tiene el 95 por ciento de sus cursos de manera virtual.



“Hay un total de 4.547 estudiantes matriculados de los cuales 179 no han presentado participación en las clases virtuales”, informó el claustro universitario. Para estos último, entre otras estrategias, los docentes han recurrido a llamadas telefónica y grupos de WhatsApp, entre otras.



Por último, la Universidad Eafit, tiene un total de 1.223 materias con matrícula activa de por los menos un estudiante entre pregrado y posgrado que se encuentra vigente actualmente.



Con los estudiantes que no tenían computador, esta institución les facilitó de a un equipo portátil temporal en calidad de préstamo para que pudieran ver sus clases sin dificultad y a los que no tenían internet se les está dando un auxilio mensual de 90.000 pesos para que puedan contar con acceso.



DAVID CALLE @davidcalle1

MARIANA POSADA​