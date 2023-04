“Me quedé sin mi derecho a estudiar por hacer unos videos en donde yo era un primíparo que iba por toda la facultad grabando”. Así inició su relato el joven identificado como Andrés Jiménez, quien hoy está suspendido por dos semestres debido a la decisión de la Universidad de Medellín.

Hace poco se conoció una polémica debido a que el creador de contenido, Andrés Jiménez, estaba realizando varios videos de humor dentro de la Universidad de Medellín.



El joven se caracterizaba de primíparo y realizaba improvisación sobre las acciones de una persona nueva en la institución.

¿Cómo reaccionó la universidad cuando se viralizaron los videos?

“Al principio, cuando se viralizaron esos videos, la U me citó a mí y a los que me ayudaron a grabar. En esa reunión la misma U nos felicitó por esos videos, que muy creativos, que muy entretenidos y me dijeron que me apoyaban, pero que tuviera cuidado con pasar los límites legales”, contó Jiménez.



El joven grabó la conversación para seguir con la serie y comentó que a partir de ese momento empeoró todo.

De acuerdo con el relato, la universidad se sintió atacada, “que profesores se sintieron atacados, que yo me burlaba de todo, que hacía lo que me daba la gana”. Jiménez asegura que la Universidad de Medellín revisaba sus publicaciones y las historias.



De hecho, en uno de sus metrajes se logró ver que durante una clase le llamaron la atención por grabar a las personas sin consentimiento. La publicación tuvo miles de comentarios.

‘Me silenciaron’. Así se manejó la situación, según Jiménez

Tras varias reuniones, el joven obtuvo un proceso disciplinario y aclaró que era la primera vez que se hacía uno de ese tipo.



“Tuve que parar con todo, prácticamente me silenciaron. Me disculpé con el consejo. Tuve otra reunión en donde yo podía expresar mi defensa”, dijo.



Sin embargo, nada había acabado ahí, pues el tiktoker recibió una notificación de la institución.

“Por eso tengo cuatro sanciones: amonestación privada, cancelación de matrícula hasta este semestre, separación temporal de la U y matrícula condicional”, contó.



El joven pidió disculpas públicamente y pidió que no quiere que le quiten su derecho a estudiar.

#medellin #storytime #freeandy #universidad ♬ sonido original - Andy LIVES @andresjimenez.2 Ey ey ey pequeña no digas eso • mi objetivo es entretener y quiero que eso quede siempre claro, nunca en mi vida me “burlaria” de alguien, somos personas y tenemos sentimientos. •Mi derecho hoy es no quedarme callado, nadie me puede decir como debo manejar mi vida por eso es que respeto la de los demás. •Gracias a los que están ahi ❤️ por el momento no puedo estudiar y no se que vaya a ser de mi vida pero espero nunca se vayan, los amo #andylovers

El comunicado de la Universidad de Medellín

Tras el revuelo causado por la intervención del joven, la Universidad de Medellín emitió un comunicado en el que contó su versión de los hechos y las razones de la suspensión.



Se adelantó el proceso disciplinario porque “algunos videos eran en tono de burla, así como alusiones grotescas y denigrantes en contra de nuestros estudiantes, nuestros profesores y la propia institución de la cual hacen parte”, decía el comunicado.

Además, “divulgaron videos con comentarios de insulto para nuestra comunidad académica, en particular, para las mujeres de nuestra Facultad y Universidad cuyas alusiones grotescas constituyen Violencia Basada en Género”.



Y terminó de manera concluyente: “Defendemos la libertad de expresión basada en el respeto del derecho de los otros, sin atentar contra la intimidad, la integridad, la honra y el buen nombre de las personas”.

Al respecto, queremos compartir el comunicado del Consejo de Facultad de nuestra Facultad de Comunicación: pic.twitter.com/3A777LaqXB — Universidad de Medellín (@UdeMedellin_) April 13, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

