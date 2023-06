La Institución Universitaria de Envigado está en el ojo del huracán por cuenta de un particular caso de delito informático que ocurrió a finales de marzo pasado y que hoy tiene perdidos 4.300 millones de pesos de su presupuesto.



Aunque los hechos están en manos de las autoridades judiciales y organismos de control desde hace dos meses, el caso trascendió en la última semana por cuenta de una citación en el Concejo de Envigado donde la rectora Blanca Echeverri tuvo que dar explicaciones de lo ocurrido.



El caso ya fue tipificado por la Fiscalía General de la Nación que aseguró que se trata del delito de transferencia no consentida de activos. Y si bien el dinero salió de las cuentas de la Institución, hoy no hay claridad de dónde están los recursos.



El inicio de los hechos tuvo lugar el pasado 24 de marzo, cuando la tesorera de la universidad recibió un supuesto correo electrónico de la rectora en el que se solicitó hacer un pago a una entidades extranjera con el fin de adquirir una participación de esta.

Así se transfirieron los recursos

"Se ve como si el correo fuera enviado desde mi dominio institucional cuando se abre, pero cuando coloqué la denuncia se ve que llega desde un dominio diferente", señaló Echeverri ante los corporados del municipio al sur del Valle de Aburrá.



La directiva aseguró que en el mensaje se utilizaron algunos términos que nunca han empleado para referirse a la universidad o tratar este tipo de situaciones. Incluso, en el correo se le pidió a la tesorera no hablar con nadie del asunto y solo comunicarse a través de una dirección personal.



"No comprendo por qué ella hace caso, es una persona honorable, todavía creo que no tiene que ver en el acto de corrupción, sino que cayó en los delincuentes", apuntó Echeverri.



La tesorera se comunicó con un tal Rodrigo Riveiro, quien envió una factura que fue trasladada al Banco BBVA para proceder con el pago. La entidad devolvió el documento porque el concepto no podía ser "subsidios chinos".

Blanca Echeverri, rectora de la Institución Universitaria de Envigado Foto: Concejo de Envigado

En todo ocaso, se volvió a tramitar la factura con Riveiro y este envió un nuevo documento. Paralelamente, a través del correo personal se envió una tercera factura con la firma de la rectora para que el banco no pusiera problemas con el trámite.



"Ella (la tesorera) me busca un viernes en la institución y me dice que es necesario hacer un pago en dólares. Para mí, como institución, es normal hacer pagos en dólares, nosotros pagamos renovaciones de bases de datos y renovaciones de docentes al exterior, entre otros. Me entrega el documento y yo le digo que si ya lo revisó, le coloca el revisado y yo firmo el documento en el que se autoriza la transacción", relató Echeverri.



La tesorera hizo la negociación con el banco y solicitó a la entidad que llamara a la rectora para confirmar la transacción pero eso nunca se hizo, según contó la funcionaria.



El 27 de marzo se solicitó un segundo desembolso y como ya no había dinero en la cuenta del BBVA, se procedió a hacer un traslado de cooperativas financieras.

Supuestamente, la rectora hace llegar a través del correo personal un documento con la autorización del traslado con las firmas del vicerrector. "Ella me dice que la firma del vicerrector está montada y yo se las devuelvo corregidas por correo", afirmó.



Ahí fue cuando la cooperativa llamó al vicerrector para preguntar por qué se iban a hacer los retiros, lo cual alertó a los funcionario. Para el 29 de marzo ya se había hecho el primer pago y de inmediato se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía.



Dos días después se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Directivo en el que la rectora contó a sus miembros —incluido el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa— lo que había sucedido en la última semana.



Desde entonces, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, la Contraloría y Personería de Envigado, el Departamento de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación y la Oficina de Control Interno de la universidad tienen toda la información del caso para esclarecer lo sucedido.

¿Qué pasó con el dinero?

Durante su intervención en el Concejo, la rectora afirmó que el banco "ha estado muy quieto en el proceso" y aún no entrega toda la información que han solicitado para conocer qué paso con los 922.118 dólares o 4.374 millones de pesos que alcanzaron a salir de su cuenta.



"Todavía no sabemos si los recursos están en la cuenta, cuántos recursos hay y si se puede recuperar algo. No tenemos ninguna información porque la transacción se hizo con un intermediario en Nueva York, que fue CityBank. Desde ahí nos dicen que para tener una información tenemos que poner la denuncia ante la Policía de Hong Kong".



Y precisamente eso fue lo que hicieron desde la Universidad. La denuncia en inglés y español fue radicada ante la policía de ese territorio, pero hasta el momento no han obtenido ninguna información adicional.



Desde el consulado de Colombia en Hong Kong explicaron a la rectora que allí son reservados con la información financiara y que por eso todas las actuaciones se debían adelantar con las autoridades colombianas.



"Hemos detectado que el banco omitió todos los protocolos que se requieren para una transacción de esta envergadura. El documento que supuestamente yo firmé para autorizar la transacción no llegó en original al banco el 24 (de marzo), ellos no tenían como cotejar mi firma con las tarjetas que están radicadas en el banco. Tenemos el recibido de ellos el 29 de marzo", dijo Echeverri. Es por esto que ya se evalúan procesos civiles contra la entidad para que responda por los recursos.

Alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Foto: Alcaldía de Envigado

Ante la Fiscalía, tanto la Universidad como Echeverri se constituyeron como víctimas del proceso y ya entregaron toda la información disponible para aclarar los hechos. Incluso, tanto el dispositivo de la rectora como el de la tesorera fueron inspeccionados para verificar la procedencia de las comunicaciones.



"No sabemos por qué la tesorera obvió todo lo que ha hecho durante los últimos 5 años en el cargo y 20 años en la Institución Universitaria de Envigado", dijo la rectora, quien aseguró que la universidad cuenta con los recursos necesario para continuar con su funcionamiento y cumplir con sus responsabilidades hasta fin de año.



Concejales del municipio manifestaron su inconformidad por no haber sido informados de la situación en cuanto ocurrió, mientras que el alcalde Espinosa aseguró que el hecho se ha utilizado "de manera oportunista" para generar desconocimiento y desinformación.



"Es importante resaltar que, por tratarse de investigaciones en desarrollo a cargo de las autoridades competentes, la Institución Universitaria de Envigado se ha reservado el derecho de emitir información respecto del estado o avance de las pesquisas", apuntó el mandatario en un comunicado.



Abogados de las Institución adelantan actuaciones penales y civiles para tratar de recuperar todo el dinero o, al menos, una parte de ellos.



MEDELLÍN

