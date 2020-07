Universidad de Antioquia tendrá matrícula gratuita

La Universidad de Antioquia informó que se garantizará la matrícula cero para la totalidad de los estudiantes de pregrado de la alma máter durante el próximo semestre.



“Juntos haremos seguimiento a los compromisos firmes y claros, expresados por la Secretaría de Educación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, a través del director de Sapiencia, en procura de materializar prontamente las voluntades ya expresadas por las administraciones departamental y municipal”, explicó la universidad en un comunicado.



Para Jhon Mario Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la matrícula cero es importante, “no solo porque se está atravesando una crisis económica solo comparada con la gran recesión del siglo pasado, sino por la esperanza de recuperar el sentido de lo público, frente al capital depredador, pero lo más importante frente a la coyuntura inmediata es que la matrícula cero seguro servirá para disminuir la deserción de cientos de jóvenes que no veían otro horizonte posible, así continuar con sus procesos formativo”.



La comunidad estudiantil calificó esta decisión como un triunfo pues desde el pasado 8 de julio, seis estudiantes veían adelantando una huelga de hambre en la portería de Ferrocarril.



“Estábamos pelando la matrícula cero ojalá para toda la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia porque no iba a ser ni siquiera para todos de los estratos 1 y 2”, resaltó Camilo Gómez, uno de los estudiantes en huelga de hambre.



En la portería de Ferrocarril, seis estudiantes adelantaban la huelga de hambre. En la mañana de este viernes terminaron con esta protesta. Foto: Jaiver Nieto

Gracias a los esfuerzos de la #UdeA, a la voluntad expresada por @infopresidencia, @GobAntioquia, @AlcaldiadeMed y, muy especialmente, de los estudiantes, está garantizada la matrícula cero para la totalidad de los estudiantes de pregrado de la Alma Máter en el próximo semestre. — Universidad de Antioquia (@UdeA) July 16, 2020

La matrícula gratuita beneficiará a alrededor de 38.00 estudiantes y se estima que la inversión es de alrededor de 40 millones de pesos.



Por ahora, los estudiantes de otras instituciones de educación superior como el Tecnológico de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín también esperan que sus matrículas sean gratuitas este semestre que viene.



En otras instituciones

A principios de junio, la Alcaldía de Medellín ya había anunciado que los estudiantes de pregrado de las instituciones universitarias Colegio Mayor, el ITM y Pascual Bravo, las cuales están adscritas al municipio de Medellín, se beneficiarán con la matrícula cero. Con esto, 24.274 estudiantes no tendrán que pagar.



Además, la administración municipal hará la entrega de 3.000 computadores Chrome Book para garantizar la permanencia en la educación superior de los estudiantes.



De otro lado, esta semana, el ITM anunció el descuento de hasta el 60% en la matrícula para los estudiantes de posgrados en este segundo semestre del 2020. La medida beneficiará a más de 700 estudiantes que cursan especializaciones, maestrías o doctorado.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

