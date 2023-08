En los últimos años los científicos de todo el mundo se han interesado en comprender cómo, a través del análisis acústico del habla, es posible estudiar algunas enfermedades, entender el estado en que se encuentran y poder monitorear su detección temprana y progresión. Una propuesta que en algún momento se creyó imposible.



A eso fue lo que le apuntaron estudiosos de la Universidad de Antioquia, docentes investigadores que se animaron a indagar sobre el habla humana y cómo esta puede ayudar a monitorear la enfermedad de Párkinson, enfermedad neurodegenerativa cuya cura aún no se ha descubierto, pero que con apoyo terapéutico interdisciplinar es posible mantener y conservar el desarrollo de funciones como el movimiento, el lenguaje y el pensamiento en la medida que progresa este diagnóstico.

Patricia Argüello Vélez, doctora en lingüística de la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad Santiago de Cali, cuenta que el proyecto se dio porque dentro de las investigaciones y recursos a los que acudieron para realizar el trabajo, encontraron, por ejemplo, que entre el 70 y 90 por ciento de los pacientes con enfermedad de Párkinson presentan alguna alteración en el habla. Lo común, asegura, es asociar la enfermedad al temblor manual, de la cabeza o en partes específicas del cuerpo humano, pero el habla también entrega información valiosa sobre la salud del paciente.



“Una de las sintomatologías que de manera inicial pueden desarrollarse en esta enfermedad son las alteraciones en el habla y en la voz. Entonces, a partir de ahí, se inicia con este camino investigativo para poder relacionar enfermedad de Párkinson, habla y monitoreo de bioseñales o biomarcadores acústicos”, dice la doctora Argüello.

Las enfermedades afectan el área neuronal. Foto: Archivo particular

En esta investigación liderada por el Grupo de Estudios Sociolingüísticos (GES) de la Facultad de Comunicación y Filología de la Universidad de Antioquia, con participación del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas (GITA) de la Facultad de Ingeniería del mismo plantel educativo, los expertos encontraron cómo por medio de las consonantes P, T y K seguidas, cada una, por la vocal A en la secuencia Pa-Ta-Ka, es posible hallar información sobre la relación habla-enfermedad de Parkinson.

“Nosotros trabajamos las consonantes obstruyentes oclusivas sordas, este grupo de consonantes posee unas propiedades acústicas que pueden ser descritas, en especial nos centramos en el análisis del voice onset time (VOT) que se define como el tiempo que transcurre entre la explosión de la consonante y el inicio de la sonoridad de la vocal. Al estudiar la secuencia de sonidos pa-ta-ka nos damos cuenta que efectivamente hay diferencias en los tiempos de producción, uno para los sanos y otro tiempo para las personas que ya tienen un diagnóstico neurológico de Párkinson”, explica María Claudia González Rátiva, profesora de la Facultad de Comunicaciones y Filología y coordinadora del GES.



Existen antecedentes investigativos que reportan estás diferencias en otras lenguas como el inglés y el checo. En español también hay estudios del parámetro VOT desde una perspectiva sociolingüística; pero desde una perspectiva lingüística clínica, y en especial en personas con enfermedad de Parkinson, es una tarea y un área de conocimiento por profundizar.



“Cuando empezamos a comparar las producciones de las personas que no tienen la enfermedad con las producciones de las personas diagnosticadas con Párkinson empezamos a ver que esos rangos de duración se empiezan a aumentar en el hablante con la patología”, agrega González.



Esta investigación se realizó con 100 personas que hablan español colombiano, 50 personas sanas y 50 personas con la patología; y de manera general se concluye que el VOT es un parámetro acústico del habla que permite identificar el habla sana y el habla patológica de personas que padecen Parkinson.

Así se comprende

Cuando se pronuncia una consonante como la P, la duración o el tiempo que hay entre la explosión de la consonante y el inicio de la vocal A, mostró diferencias entre ambos grupos investigados.



Del total de la duración de la consonante, en las personas sanas, el VOT ocupa entre el 17 al 20% del sonido total, mientras que en las personas con enfermedad de Párkinson esta proporción tiende a aumentar del 35% al 57% de la constitución acústica de la consonante.



Juan Rafael Orozco Arroyave, docente Facultad de Ingeniería y coordinador del Grupo de investigación GITA, equipo que desarrolló el corpus sobre el que se trabajó, cuenta que este se consiguió tras recoger uno por uno los pacientes con párkinson en sus casas, llevarlos a la clínica, grabarlos, trasladarlos donde un neurólogo para que los evaluara y regresarlos a sus casas. Para el caso de las personas sanas ocurrió de manera similar, solo que sin la visita al neurólogo.



“Nosotros no buscamos nunca reemplazar al experto, en este caso el neurólogo, lo que buscamos es dar una segunda opinión o un tamizaje previo o complementario, entonces si yo voy y utilizo la máquina, y la máquina dice o reporta señales que sugieren características del habla propia de la enfermedad de Párkinson, pues probablemente ahí sí empiezo a buscar un neurólogo para que me haga ya una evaluación exhaustiva (…) Esa es una de las utilidades de todos estos enfoques de los que estamos hablando”, acota Orozco.

Esta es la ciudad universitaria de la U. de A., ubicada al norte de Medellín. Foto: Cortesía U. de A.

La máquina a la que hace referencia el investigador es una red neuronal recurrente diseñada por ellos y adaptada a los parámetros acústicos del habla que se quieran analizar, entre ellos el parámetro de VOT, una red sensible a cambios específicos de la señal en el tiempo.



“Eso fue lo que hicimos, lo probamos en personas sanas o que no tienen la enfermedad y personas con Párkinson y pues apareció lo que las lingüistas mencionaron ahora. Además las medidas que la máquina hace son comparables o similares a las que hace el humano y son sensibles ante la enfermedad, o sea, son un biomarcador efectivo para la identificación de la enfermedad. El sistema me puede ir diciendo: ‘te estás empeorando o vamos igual’. Por lo menos desde el habla, pero también la máquina me puede decir: ‘será que ya es necesario incrementar la dosis del medicamento”, plantea



¿Qué sigue?

El coordinador del GITA es muy claro al decir que la investigación realizada es básica y que ahora el paso a seguir es llevarla al habla espontánea, es decir, a conversaciones comunes y corrientes del diario vivir de las personas.



“Nadie se comunica hablando pa-ta-ka, pero sí nos comunicamos hablando con palabras y discurso de corrido, en este caso español, entonces el siguiente paso debería ser evaluar marcadores como el VOT (...) Hay muchos otros marcadores, pero estudiar el VOT puede tener mucho más sentido que otros porque es un marcador específico para fenómenos articulatorios en la lengua, en el velo del paladar y en los labios, que son justamente los articuladores que más reflejan la enfermedad y el detrimento del habla”, concluye Orozco Arroyave.



La investigación, que inició en 2019, puede tener en el municipio de Peque un nicho de estudio muy importante, ya que fue allí donde científicos de la U. de A. encontraron una alta incidencia del Párkinson juvenil.



