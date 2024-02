Habla rector de la U. de Antioquia tras polémica solicitud del gobernador Andrés Rendón

El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, se refirió este jueves, 1 de febrero, a la solicitud que hizo ante el Consejo Superior Universitario el gobernador Andrés Julián Rendón de revisar los casos de personas que llevan más de 14 semestres estudiando en la institución.



(Lo invitamos a leer: Piden explicaciones por estudiantes que llevan más de 14 semestres en U. de Antioquia).



Según un listado que el mandatario publicó en su cuenta de X, hay 2.164 estudiantes que llevan más de 7 años matriculados en un programa en la Universidad. El 49,3 por ciento completan entre 14 y 15 semestres y un 12,1 por ciento, es decir, 262 personas, llevan más de 20. Incluso, está el caso de un estudiante que ajustó 39 semestres, es decir, 19 años y medio.

"Según el reglamento de la Universidad de Antioquia, un estudiante puede ser de tiempo completo o de tiempo parcial. Lo mínimo que tiene un estudiante parcial para matricular son ocho créditos, que son dos asignaturas por semestre. A ese ritmo un estudiante va a tener 16 créditos aprobados por año", empezó por explicar Arboleda.



(Le puede interesar: Anuncian plan de choque para salvar a Metrosalud de crisis financiera en Medellín).



"En promedio son 200 créditos por pregrado, a ese ritmo un estudiante hará 160 créditos en 10 años, le quedan faltando 40 para poderse graduar. Eso explica por qué hay personas que tienen 20 y 30 semestres. El caso de 39 es particular y tiene explicación. Primero, el reglamento que así lo permite, y lo otro son sus condiciones sociales y económicas", agregó el directivo.

Facebook Twitter Linkedin

La Universidad de Antioquia tienen 53.000 estudiantes matriculados en todos los niveles. Foto: Cortesía U. de A.

En esta Universidad encuentran la posibilidad de cumplir sus sueños profesionales al ritmo que ellos pueden FACEBOOK

TWITTER

El académico aseguró que un programa como Medicina, por ejemplo, tiene 13 semestres, pero lo normal es que los estudiantes completen el pregrado en 14. Según datos de la institución, en promedio, la mayoría de estudiantes completan carreras de cinco años en 11 semestres y medio.



El listado del gobernador apenas representa un 6 por ciento de la población universitaria, dijo el rector, por lo que un 93 por ciento cumple en buen término su programa académico.



(Además: Piden al Gobierno Nacional acelerar conversaciones de 'paz urbana' en cárcel de Itagüí).



Al ser consultado si en el listado divulgado por el gobernador hay personas que no van a la Universidad a estudiar, Arboleda indicó que "en el grupo de la sociedad colombiana puede haber de todo. Lo que puedo decir que es son estudiantes matriculados que hacen su tarea en la medida de sus posibilidades. En esta Universidad encuentran la posibilidad de cumplir sus sueños profesionales al ritmo que ellos pueden".

Facebook Twitter Linkedin

El programa de Medicina en la Universidad de Antioquia tiene 13 semestres. Normalmente, los estudiantes lo completan en 14. Foto: Prensa Universidad de Antioquia

El directivo afirmó que desde el área de Bienestar Universitario le hacen seguimiento a los 53.000 estudiantes que tienen la institución en todos los niveles académicos y sedes. Allí se atienden condiciones como la salud mental que suelen impactar en el desarrollo académico. "Revisamos procesos, tenemos cercanía con los estudiantes", añadió Arboleda.



"La enorme responsabilidad de los directivos es proveer las condiciones para que los estudiantes, profesores y empleados hagan lo que deben hacer en la institución. Los otros asuntos que tienen que ver con delincuencia le corresponde a otras autoridades competentes establecidas por la Constitución y la ley", apuntó.



Y aseguró que no puede decir que los encapuchados sean estudiantes porque "cuando los encuentran tienen otras prendar que impiden identificarlos".



(Lea también: Rechazo en Antioquia por muerte de una bebé de 7 meses con signos de violencia sexual).



El gobernador Rendón, como presidente del Consejo Superior Universitario, le dejó a los directivos de la Universidad de Antioquia la tarea de identificar la cifra de personas con más de 14 semestres matriculados para detectar las dificultades y explicar por qué un estudiante se toma más tiempo en finalizar un pregrado.



Arboleda puntualizó que constantemente se revisa la reglamentación para hacer los ajustes pertinentes. Además, indicó que estudiar en la Universidad de Antioquia es "una enorme responsabilidad", porque por cada persona que se matricula hay 20 que quedan por fuera.

Facebook Twitter Linkedin

El 93 por ciento de los estudiantes de la Universidad de Antioquia completan sus programas a tiempo. Foto: Esneyder Gutiérrez

Reacciones a la solicitud de Rendón

Hay estudiantes que trabajan y solo pueden ver tres materias, eso quiere decir que más o menos duran haciendo una carrera unos 10 años, esos son 20 semestres FACEBOOK

TWITTER

Dentro de la comunidad universitaria el comentario de gobernador Rendón no cayó bien. Luis Peláez, diputado y egresado de Derecho de la UdeA, señaló que la solicitud del mandatario "es salida del lugar" porque "desconoce las realidades de la universidad".



"Normalmente, hay estudiantes que trabajan y solo pueden ver tres materias, eso quiere decir que más o menos duran haciendo una carrera unos 10 años, esos son 20 semestres. No podemos encerrar en una casilla a los que trabajan con los que están 34 semestres", dijo Peláez.



(Puede leer: ¿Cuáles son los retos de Medellín y Antioquia para construir sus planes de desarrollo?).



Para el diputado, el debate es necesario, pero tiene que girar en torno a una cifra más alta y se debe dar dentro de la misma Universidad para evitar comentarios estigmatizantes.



"Estigmatiza y victimiza a la Universidad. Eso no debería hacer un presidente del Consejo Superior. La Universidad necesita apoyo y desde su institucionalidad sabe y tiene unos problemas que son de conocimiento público", puntualizó el diputado.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, aseguró que, si bien la afirmación del mandatario tiene fundamento porque él puede pedir explicaciones al ser el presidente del Consejo Superior, sus palabras son desafortunadas e irresponsables por generalizar la problemática.



"Es una afirmación que puede dar pie a lo que ha pasado en redes. Ya hay gente diciendo que esos son los guerrilleros de la Universidad. El gobernador tiene que ser consciente que como presidente del Consejo Superior tienen unas responsabilidades especiales", apuntó Gil.



El académico refirió que las investigaciones sobre por qué los estudiantes llevan tanto tiempo en la Universidad se pueden hacer "sin tender un manto de dudas".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO).



"Hay que ser responsables con afirmaciones generalizantes, máxime en un contexto en el que la Universidad sigue manteniendo problemáticas relacionadas con la imagen, mucha gente dice que esto es un nido de terroristas, vándalos y guerrilleros. Todas esas afirmaciones no se compadecen con una Universidad de la magnitud del proyecto cultura y académico que es", concluyó el académico.

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com