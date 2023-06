El Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia estuvo en el ojo del huracán en los últimos años por cuenta de una medida cautelar que le dictó la Jurisdicción Especial de Paz en 2019.



Tras aclarar la situación ante los organismos de justicia y adelantar una renovación según las recomendaciones entregadas por la JEP, la Universidad reabrió las puertas del laboratorio en septiembre pasado y desde entonces retomó sus actividades investigativas.

En los últimos meses, un equipo de científicos liderados por la profesora Timisay Monsalve reconstruyó un perfil biológico contrastado de un ilustre personaje antioqueño: nada más y nada menos que el escritor costumbrista Tomás Carrasquilla.



Con la investigación, se elaboró una contribución multidisciplinaria llamada “osteobiografía”, con la cual los académicos pueden comprender, a partir del estudio de los huesos y otros documentos, las condiciones sociales y culturales, no solo de una persona, sino de toda una comunidad.



EL TIEMPO visitó el laboratorio y conoció de primera mano los avances científicos en antropología que allí se realizan y que hoy son referenciados por investigadores nacionales e internacionales.

Cada esqueleto de la colección está claramente identificado. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

La medida de la JEP

El laboratorio, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, está ubicado en el sótano de la sede de posgrados de la Universidad de Antioquia, en el suroccidente de Medellín.



Con un espacio de 185,60 metros cuadrados, estudiantes de pregrado y posgrado estudian más de 500 colecciones de restos óseos que las familias aún no han reclamado a los cementerios de la región y que llegaron bajo convenios de comodato.



Allí son rigurosamente almacenados en un cuarto con control de humedad luego de un proceso de lavado y conservación que puede durar una semana. Cada caja está identificada con el código, el sexo y la edad del cadáver al momento del fallecimiento.



De entrada, la profesora Monsalve —que no gusta de alardear de su extenso historial académico que incluye dos posdoctorados y estancias en universidades extranjeras— aclara que en el laboratorio todavía permanecen bajo custodia más de un centenar de restos indígenas de la comunidad Natube Orobajo del Occidente antioqueño.



Esta colección fue una de las razones por las cuales el tribunal de justicia transicional tomó la decisión de sellar el espacio académico e investigativo en noviembre de 2019.

Para ese momento, se presumió que los restos humanos correspondían a presuntas víctimas de desaparición forzada de la zona de influencia de Hidroituango y del Cementerio Universal de Medellín.



En los años posteriores, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Medicina Legal se llevaron 65 cuerpos del Universal y 14 de Orobajo para aclarar su situación jurídica. En junio de 2021, la JEP levantó la medida cautelar al considerar que no había cuerpos de personas desaparecidas en el laboratorio.

Estudiantes de pregrado y posgrados adelantan en el laboratorio sus trabajos académicos. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

La importancia del laboratorio

Tras un corto recorrido por el espacio de almacenamiento, la académica explica que el laboratorio es único en su tipo a nivel nacional y uno de los pocos que hay en América Latina.



“El hecho de tener una colección documentada permite que los demás vengan a acceder al conocimiento y nosotros desarrollar conocimiento científico para ello”, señala Monsalve.



No es un trabajo sencillo. La antropóloga refiere que en Colombia causa cierta angustia el hecho de investigar en osteología —rama de la anatomía estudia la forma, estructura y disposición de los huesos— porque la muerte está en el lugar de lo sagrado. Y tradicionalmente este tipo de indagaciones con cuerpos se perciben desde la medicina, mas no desde la antropología.



En los últimos años, han desarrollado investigaciones asociadas con los métodos de identificación, la histología ósea y la ascendencia. En este último campo, por ejemplo, lograron evidenciar el alto mestizaje de los colombianos, pero también algunos patrones característicos de ciertas subregiones de Antioquia.



“Encontramos que los colombianos tenemos un alto nivel de mestizaje, que es como el agujero negro de la ascendencia. Este es uno de los campos de investigación en el perfil biológico para la antropología forense en procesos de identificación”, apunta Monsalve.



Del Oriente antioqueño encontraron patrones de rasgos caucásicos, es decir, de ascendencia blanca o europea; mientras que en el Bajo Cauca hallaron un mestizaje entre la región medio asiática y afrodescendientes. En la capital paisa, en cambio, identificaron un alto nivel de mestizaje.

En el área de lavado se realiza el procedimiento para su preservación. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

La osteobiografía y Tomás Carrasquilla

Ahora, el nuevo reto investigativo que tienen los científicos del laboratorio es ampliar el trabajo de osteobiografía que adelantaron a partir de los restos de Tomás Carrasquilla con toda la colección.



Los huesos del escritor reposaban en una cripta de la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín y antes de ser inhumados en el histórico Cementerio Museo San Pedro, en abril pasado, fueron estudiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia.



Tras un exhaustivo proceso de lavado y conservación para preservar su ADN, los investigadores evaluaron completamente el esqueleto para iniciar la osteobiografía.

“Es una biografía en la que recopilamos toda la información del individuo en vida e intentamos mirar lo que nos dice el esqueleto, porque en este contexto los restos también son un documento”, explica Monsalve.



El trabajo requirió, por lo tanto, revisar historias clínicas, documentos públicos y, por supuesto, los textos que Carrasquilla escribió a lo largo de su vida y en los que mencionó algunos de sus ‘achaques’ de salud. El escritor, originario de Santo Domingo (Antioquia), falleció a los 82 años, el 19 de diciembre de 1940, con una edad avanzada para la época.



Los investigadores encontraron en el desarrollo del estudio que Carrasquilla sufrió dos fracturas en la muñeca izquierda y el fémur derecho que no habían sido reportadas y que posiblemente ocurrieron unos 13 años antes de su muerte.

También encontraron una lesión que indicaría que el escritor empezó a desarrollar gangrena seca por pie diabético. Por lo cual, si no hubiese muerto en ese momento, más adelante le hubiera tenido que amputar la pierna que le quedó en los últimos días de vida, pues antes de fallecer, los médicos le tuvieron que mutilar la otra por la misma razón.



“La osteobiografía para nosotros es un método certero para poder redimensionar a un literato muy importante y a un ser humano de gran valor por escribir sus obras en un momento de aflicciones de esa calidad”, dice Monsalve.



Más allá de la investigación con los restos del afamado escritor, la antropóloga refiere que la importancia del trabajo con los huesos está marcada por el hecho de que todos las vivencias de los seres humanos a nivel médico, social y cultural se terminan por ver reflejados allí mismo.



“El esqueleto siendo el más duro es el más noble. Lo que vos encontrás en el esqueleto significa que atravesó los peores problemas sociales que hay”, explica la profesora sobre la importancia de la osteología antropológica.



Y puntualiza: “En el cuerpo encontrás reflejado los problemas sociales. Los conflictos los encontrás en el cuerpo. Todo lo que vivimos en sociedad y cultura llega al hueso. Cuando algo te llega al esqueleto es porque el efecto social y cultura fue contundente”.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com