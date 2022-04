El alzhéimer que sufren las familias en Antioquia, pronto tendría un medicamento para evitar que la enfermedad llegue a por lo menos 5.000 personas que tienen el riesgo de padecerla.



Esto se debe a que tras ocho años y tres meses, en la Universidad de Antioquia se culminaron los ensayos clínicos de un medicamento experimental para prevenir este padecimiento en personas sanas.



“Fue un proceso para el que empezamos a buscar voluntarios en 2011 y que iniciamos con 252 en el año 2013, de los cuales hoy aún reciben tratamiento 238 personas, es decir, una permanencia y adherencia del 90 %”, explicó Francisco Lopera, director del Grupo de Neurociencias Antioquia, que lidera esta investigación.



Ahora se espera que en los próximos cuatro meses salgan los resultados que se están recopilando en una base de datos que se será analizado por un grupo de científicos independientes. Esto permitirá determinar si el medicamento es seguro y eficaz.

Los investigadores de la Universidad de Antioquia dijeron estar preparados para todos los resultados posibles de dicho análisis.



“Puede ser el éxito, que hay eficacia en el medicamento y que realmente pospone el inicio del alzhéimer en estas familias afectadas por esta enfermedad genética; dos, también hay que esperar si es seguro y creemos que es seguro porque, aparentemente, durante todo el ensayo clínico nadie se ha muerto, nadie ha presentado como eventos graves que uno sospeche que esté causando el medicamento pero que falta analizar para dar una respuesta ya muy clara”, explicó a este diario, Silvia Ríos Romenets, neuróloga y miembro de esta investigación.



Pero otro puede ser el panorama y es que se puede hallar que el medicamento no es eficaz. “Ya estamos preparándonos para esta situación. Estamos analizando qué otras moléculas hay, seguras, que estos mismos participantes o los miembros de la familia podrían entrar en un ensayo clínico nuevo”, agregó Ríos.



Al respecto también se refirió el profesor Lopera: “Si no demuestra eficacia, ya tenemos un plan de contingencia con dos nuevos medicamentos, para iniciar nuevas pruebas en ensayos clínicos, hasta que logremos encontrar una solución a esta enfermedad”.



Así fueron los análisis y la aplicación del medicamento contra el alzhéimer. Foto: Cortesía Universidad de Antioquia

¿Cómo es el medicamento?

Se trata del Crenezumab, desarrollado por los laboratorios Genentech y Roche y que ha requerido de ensayos a nivel mundial para determinar su seguridad y eficacia contra el alzhéimer tanto familiar (hereditario) como el tardío (también llamado esporádico).



Sin embargo, los ensayos clínicos en Colombia, se han enfocado en lo que se denominó el estudio API Colombia (Alzheimer Prevention Initiative) que se ha encargado de analizar y estudiar la eficacia de este medicamento para prevenir el alzhéimer hereditario en la llamado mutación paisa que fue hallada hace alrededor de 30 años en el departamento y que padecen familias en varios municipios, entre ellos Yarumal, el norte de Antioquia.



Para esta investigación, se realizaron los ensayos clínicos en algunos lugares como la IPS Universitaria (en Medellín), en el hospital regional del municipio de Yarumal, la Fundación Cardiomet Cequin, en Armenia, y la Clínica Marly, en Bogotá. A los participantes se les aplicó una alta dosis, una vez al mes, vía inyección en el antebrazo. Para determinar su seguridad y salud Allí, debían esperar alrededor de una hora para determinar sus signos vitales y presión, entre otros aspectos.



De acuerdo con Ríos Romenets, en estas enfermedades neurodegenerativas se ha hallado que es mejor prevenir que curar y por eso se realiza este esfuerzo científico en Antioquia. “O sea, empezar a dar un medicamento antes de que empiecen los síntomas, antes de que empiecen los problemas de memoria, conductuales y todas esa dependencia que ellos van crear con la enfermedad”, detalló.



Francisco Lopera, director del Grupo de Neurociencias Antioquia, que lidera esta investigación. Foto: Cortesía Universidad de Antioquia

El alzhéimer no tiene cura, hasta ahora. Pero el esfuerzo de los investigadores es frenar o posponer el inicio de la enfermedad que padecen algunos adultos mayores, por lo general después de los 65 años de edad.



“Nuestro ensayo clínico es preventivo, empezamos a tratarlo o a darles el medicamento antes de que empezaran los síntomas, entonces se está demostrando en otros ensayos clínicos que se están haciendo alrededor del mundo”, detalló Ríos.



Los síntomas de esta enfermedad van emporando con el tiempo, comienza con problemas de memoria hasta llegar al no reconocimiento de familiares, dificultades para hablar, leer o escribir. Incluso quienes la padecen llegan a perder la capacidad de hacer tareas diarias.



“En Colombia no hay censos claros que nos digan cuál es la cantidad de personas adultas mayores que en este momento tiene demencia, estimamos que alrededor del 20 % de la población puede tener deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo mayor. Dentro de ese porcentaje el Alzheimer sería el más prevalente”, explicó David Fernando Aguillón, investigador de API Colombia.



Es por esto que la investigación que se desarrolla en los laboratorios de la U. de A. ha cobrado relevancia para el país porque significaría un faro de esperanza para aquellas personas que tienen el gen que les causará esta enfermedad cuando sean adultos mayores.



Lo que sigue

De hallarse una eficacia en el medicamento probado para esta población que tiende a sufrir de alzhéimer familiar, llegaría un proceso de más estudios para luego pasar a su aprobación y fabricación, pero esto tomaría incluso dos o tres años más.



“Que esté en el mercado depende de los proceso de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos/Food and Drug Administration) que es el equivalente al Invima en Estados Unidos y estos procesos toman tiempo pero viendo que si el medicamento es tan importante y hay tanta agenta afectada a con alzhéimer podría tal vez acelerarse”, detalló la investigadora.



Por ahora, se esperan las conclusiones de esta parte de la investigación, que deben ser entregadas por equipos de estadísticos de los laboratorios patrocinadores principales del estudio: Genentech, Roche y del Instituto Banner, de Arizona Estados Unidos.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1