Piden explicaciones por estudiantes que llevan más de 14 semestres en U. de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló en la mañana de este miércoles, 31 de enero, un listado en el que aparecen la cantidad de estudiantes activos que llevan más de 14 semestres cursando un programa en la Universidad de Antioquia.



Según explicó el mandatario, durante la primera reunión del Consejo Superior que él presidió este martes pidió explicaciones a la Universidad por las "personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan".

"La Universidad de Antioquia: rigurosa en la academia y abierta en formación, debate de las ideas y confluencia de saberes, debe cuidarse (...). Me temo que aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar", escribió Rendón en su cuenta de X.



El listado indica que actualmente hay 2.164 estudiantes que llevan más de 14 semestres cursando un programa en la institución. El 49,3 por ciento completan entre siete y siete años y medio y un 12,1 por ciento, es decir, 262 personas, llevan más de 10 años. Incluso, está el caso de un estudiante que ajustó 39 semestres.

La Universidad de Antioquia: rigurosa en la academia y abierta en formación, debate de las ideas y confluencia de saberes, debe cuidarse.

En Consejo Superior pedí explicación por este listado. Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan. Me… pic.twitter.com/8adxNVTm6D — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 31, 2024

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

La publicación del gobernador causó todo tipo de reacciones en redes sociales. Hay quienes respaldaron la propuesta de Rendón sobre la necesidad de revisar la situación de estudiantes que llevan más semestres de lo esperado, no solo en la Universidad de Antioquia, sino en otras instituciones a nivel nacional.



Sin embargo, dentro de la comunidad universitaria no cayó bien el comentario. Luis Peláez, diputado y egresado de Derecho de la UdeA, empezó por señalar que el comentario de Rendón "es salido del lugar" porque "desconoce las realidades de la universidad".



"Normalmente, hay estudiantes que trabajan y solo pueden ver tres materias, eso quiere decir que más o menos duran haciendo una carrera unos 10 años, esos son 20 semestres. No podemos encerrar en una casilla a los que trabajan con los que están 34 semestres", dijo Peláez.



Para el diputado, el debate es necesario, pero tiene que girar en torno a una cifra más alta y se debe dar dentro de la misma Universidad para evitar comentarios estigmatizantes.



"Estigmatiza y victimiza a la Universidad. Eso no debería hacer un presidente del Consejo Superior. La Universidad necesita apoyo y desde su institucionalidad sabe y tiene unos problemas que son de conocimiento público", puntualizó el diputado.

Ciudadela Universitaria de la Universidad de Antioquia. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, aseguró que, si bien la afirmación del mandatario tiene fundamento porque él puede pedir explicaciones al ser el presidente del Consejo Superior, sus palabras son desafortunadas e irresponsables por generalizar la problemática.



"Es una afirmación que puede dar pie a lo que ha pasado en redes. Ya hay gente diciendo que esos son los guerrilleros de la Universidad. El gobernador tiene que ser consciente que como presidente del Consejo Superior tienen unas responsabilidades especiales", apuntó Gil.



El académico refirió que las investigaciones sobre por qué los estudiantes llevan tanto tiempo en la Universidad se pueden hacer "sin tender un manto de dudas".



"Hay que ser responsables con afirmaciones generalizantes, máxime en un contexto en el que la Universidad sigue manteniendo problemáticas relacionadas con la imagen, mucha gente dice que esto es un nido de terroristas, vándalos y guerrilleros. Todas esas afirmaciones no se compadecen con una Universidad de la magnitud del proyecto cultura y académico que es", concluyó el académico.



EL TIEMPO consultó con la Universidad de Antioquia sobre la situación, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com