Una universidad de Medellín promueve la lectura con libros de bolsillo

Que el cuento tenga la oportunidad de viajar entre las personas, que la gente lo lea y lo pase y que se fortalezca la capacidad lectora de los medellinenses, entre otras, fueron las razones que motivaron la creación de ‘Cuéntanos’, historias de bolsillo escritas por narradores espontáneos.

Se trata de un proyecto de la editorial de la universidad CES con el que pretende darles un espacio a los nuevos escritores, pero también promover la lectura, escritura e ilustración entre los habitantes de Medellín.



Héctor Augusto Jiménez Arboleda, docente y coordinador de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la universidad CES, y quien en el 2016 inició ‘Cuéntanos’, se desempeñaba como director de la editorial cuando por medio de un grupo de trabajo se propuso desarrollar un plan para publicar escritos e ilustraciones de las personas a las que les gustaban estos artes en la ciudad, pero que no tenían acceso a publicar en grandes editoriales.



Entonces, desde el comienzo pensó en que fuera un libro de bolsillo para llegar a más gente y porque tenía un costo más asequible que los tradicionales, que se pudiera compartir en la calle y que quien, luego de leerlo, se lo regalara a otra persona.

Luego de un poco más de tres años, la institución ha logrado publicar 7 ediciones con más de 22.000 ejemplares cada una. La nueva edición será para el segundo semestre de este 2019.

Una de las principales estrategias con los libros de bolsillo es que las personas cuando lo lean, se lo regalen a otra persona. Foto: Esneyder Gutiérrez

Carlos Elías Toro, un analista de biblioteca y escritor aficionado, es una de las personas que tuvo la oportunidad de publicar su cuento. A su historia la tituló La llama Roja y trata un tema político y sobre la época de la violencia en algunas regiones, principalmente, rurales.



Para Toro, no fue esta la primera vez en que la mirada pública se posó sobre uno de sus escritos. Antes participó en concursos, pero esta si es la primera vez en que pudo imprimir una de sus obras.



“Fue una muy grata satisfacción, es muy importante que la editorial tenga este proyecto para publicarles a los escritores aficionados, ver la obra impresa para mí fue muy importante”, aseguró.



Así como Toro, todas las personas que quieran compartir sus escritos e ilustraciones de manera gratuita, lo pueden hacer y serán tenidos en cuenta para las próximas publicaciones.

“Que las personas del común puedan tener en sus manos y leer literatura gratuita, escrita e ilustrada por la misma gente de la ciudad o por ellos mismos, es un avance en la cultura lectora”, manifestó Jiménez.



Una de las compañías que desde el comienzo se vinculó a este proyecto es el periódico ADN de la Casa Editorial EL TIEMPO.



Para llegar de forma masiva con los libros al público, la empresa editorial se encarga, con su cadena de distribución, de la entrega de los 22.000 ejemplares.



Para hacer posible este proyecto, los costos de la estrategia son asumidos de la siguiente manera: los cuentos y las ilustraciones los proveen de manera gratuita los escritores que envían sus propuestas al correo Editorial@CES.edu.co, la universidad CES se encarga de toda la parte editorial y lo imprime, luego el periódico ADN lo lleva a las manos de los ciudadanos.



Los cuentos pueden ser sobre cualquier género y deben ser libres de derechos, no haber participado en concursos y que no haya sido publicado, y no superar los 10.000 caracteres.

Para el docente Jiménez, la lectura es una forma de hacer cultura. Cuando se escribe un libro y la gente lo lee .



“Se está aportando a la cultura, estos cuentos le aportan a la gente información para que tengan criterio frente a ciertas cosas que pasan en la ciudad, de hecho no hay ningún tipo de restricción en cuanto a los temas que deben tratar los cuentos, porque es una forma libre de que las personas expresen sus vivencias y sus experiencias”, explica.



En la portada de los libros siempre hay un enunciado que dice: “De historias y aventuras estamos llenos todos, cuéntame y yo la guardaré y llévame y te prometo que no viajaras solo”.



Además, en cada libro también se aclara que cualquier persona, independientemente de su condición social o educativa, puede participar y tener la posibilidad de imprimir su cuento.



