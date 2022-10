“¿Quién sabe adentro qué está pasando?”, le dice un habitante del barrio Buenos Aires a una vendedora de empanadas que se ubica en toda la esquina de la calle 49 (Ayacucho) con carrera 32 después de observar por entre unas latas paradas lo que hoy es la Unidad Hospitalaria Buenos Aires (UH Buenos Aires).



La estructura, entregada el pasado mes de mayo después de haber comenzado obras en 2015, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, está conformada por una edificación de ocho pisos que permanecen vacíos y no le están prestan un servicio a la comunidad.

Para el día de la entrega, el 2 de mayo, dijo el alcalde Daniel Quintero, que esta sería una clínica que resolvería un problema de años, así como que tiene “la última tecnología. Esto tiene los últimos estándares en temas clínicos, médicos de la ciudad”.

Sobre los detalles faltantes, se informó que la Administración tenía $13.000 millones para dotarla y para que allí se presten los servicios de ortopedia, hospitalización, cirugías, urgencias, consulta externa y odontología. Ya han pasado cinco meses desde ese anuncio y, dicen los habitantes de Buenos Aires, del lugar entran y salen personas, pero ningún consultorio recibe pacientes.



“A la gente la afecta porque necesita el hospital, la comuna necesita el hospital. Cuando estaba el hospital viejito eso era llenito, había hospitalización, había de todo. Los heridos y enfermos se atendían ahí. Sacaron eso y ya la gente tiene que pegar (ir) para otro lado”, comenta Elver José Chacón, reconocido sastre del barrio.



Y es que su sastrería está ubicada diagonal a la megaestructura y a la estación Buenos Aires del tranvía de Ayacucho, desde donde diariamente ve bajar a toda velocidad motos, taxis y vehículos particulares con heridos y enfermos que buscan un centro asistencial donde ser atendidos.



“Era lo más útil que tenía Buenos Aires. Yo me accidenté varias veces y ahí me atendían ahí mismo. Si me accidento me tengo que ir para la Clínica las Vegas, que me demoro media hora. Teniendo este me demoraría 2 minutos”, concluye Chacón.



Mayeli de la Rosa Madrid, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Medellín, al ser consultada sobre esta situación y la no entrada en operación de la unidad hospitalaria que beneficiará a más de 385.000 habitantes de Villa Hermosa (comuna 8), Buenos Aires (comuna 9), La Candelaria (comuna 10) y el corregimiento de Santa Elena (comuna 90), explica que es necesario que surtan dos procesos: dotación y habilitación.



Para el primero de ellos, como se dijo inicialmente, el municipio tiene $13.000 millones, dinero que también está plasmado en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de 2022, pero esta debe contar con una serie de permisos que entrega la Gobernación de Antioquia. Ante esta autoridad seccional, dice, ya se radicaron varios proyectos.



“Es importante tener supremamente claro que realmente nosotros presentamos a la Gobernación los proyectos, que dependemos del aval para poder proceder con esto. El 26 de agosto se hizo la radicación de esta solicitud para los permisos de dotación y estamos pendientes de aprobación”, dice la funcionaria.

La obra es de complejidad 2 en salud, pero tiene servicios de nivel 3 Foto: Jaiver Nieto

Y agregó de la Rosa que tener una fecha exacta para comenzar con la dotación es imposible porque dependen de la respuesta que entregue la autoridad seccional. Esta se puede dar para toda la unidad hospitalaria o puede ir por partes.



“Uno quisiera que todo estuviera ya, pero dependemos de los permisos que se den en dotación y luego de la dotación hay que tener claro que se viene un proceso que se llama habilitación, es decir, se verifica que todo lo que doté cumple realmente con norma y que ya puede comenzar a prestar el servicio que lo denominamos habilitación”, explica la subsecretaria.



Durante estos cinco meses, cuenta, han estado “afinando procesos de infraestructura” y revisando de una manera muy minuciosa que lo recibido cumpla con lo establecido en la norma.



EL TIEMPO consultó a la Seccional de Salud de Antioquia sobre el trámite que adelanta la Secretaría de Salud de Medellín para la dotación de este centro asistencial y desde allí precisaron que a la dirección responsable no se le ha hecho llegar ninguna solicitud. Sugirieron remitir la consulta a Metrosalud.



Se hizo lo propio con esta dependencia de la Alcaldía de Medellín donde recomendaron acudir a la Secretaría de Salud quien es la fuente más indicada para dar respuesta a las inquietudes sobre la apertura de esta unidad hospitalaria.

Hasta cierre de esta edición no se tuvo respuesta.



La UH Buenos Aires hace parte de las diez Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) que tiene la red pública de Metrosalud en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Allí se invirtieron $78.717 millones, según datos de la EDU.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora EL TIEMPO Medellín

