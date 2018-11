Una periodista de Medellín denunció acoso durante marcha estudiantil

Mientras cubría la movilización de estudiantes, docentes y centrales obreras de este jueves 15 de noviembre, la periodista Paola Molina, del noticiero Hora 13 de Medellín, recibió un beso en el rostro sin su consentimiento, por parte de uno de los asistentes, lo que varios expertos explicaron como una agresión.

La periodista contó que el hecho ocurrió mientras grababa una de las presentaciones para la emisión del mediodía y el joven se acercó por la espalda para darle el beso. Asimismo, explicó que en ese momento nadie reaccionó para ayudarla, sino que por el contrario, muchos de los espectadores se burlaron de lo sucedido.

Una periodista fue acosada por un desconocido mientras cubría la movilización de estudiantes, profesores y centrales obreras en Medellín. pic.twitter.com/cogGwJ9TEs — Carolina (@carorure) 16 de noviembre de 2018

"Creo que más que acusar a una persona o un caso particular, hay que visibilizar la situación en general. Este tipo de conductas se están normalizando en todos los géneros y en todas las profesiones. Si seguimos haciéndolo, vamos a dejar pasar agresiones mayores", manifestó la comunicadora.

Ellas son periodistas que aunque estén expuestas a la luz pública son irrespetadas y violentadas. Entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no vemos? FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Rosalba Osorno, sicóloga de la corporación Vamos Mujer, indicó que las acciones en contra de las periodistas son tipos de violencia que, aunque sutiles, son las que más daño hacen a las víctimas porque no son consideradas como tal.



La sicóloga también aseguró que darle un beso a una mujer desconocida no es un alago, pues esta acción contiene agresión al vulnerar los derechos a la intimidad de la víctima.



"Ellas son periodistas que aunque estén expuestas a la luz pública son irrespetadas y violentadas. Entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no vemos? Las mujeres siempre vamos por la calle pensando en cómo nos vamos a defender", dijo Osorno.



A propósito de las violencias contra la mujer, la corporación está organizando una marcha que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre con el objetivo de generar conciencia y visibilizar la problemática que vive el departamento alrededor de la vulnerabilidad en esta población.

MEDELLÍN