Una obra de arte de Pablo Escobar llega al Museo de Antioquia

Desde 1986, la escultura de un hombre desnudo que sostiene a una mujer también sin ropa y ella, a su vez, a un bebé fue testigo del narcotráfico, la violencia y los atentados que hoy permanecen en el recuerdo de muchos colombianos y que se evocan, principalmente, en series de televisión. Esa imagen es conocida como La familia, y la creó el maestro Rodrigo Arenas Betancourt por encargo de Pablo Escobar y su familia para darle encanto al blanco y poderoso edificio Mónaco, que estaba ubicado en El Poblado, suroriente de Medellín.

“Lleva años siendo testigo de la influencia del narcotráfico en la sociedad colombiana. Es una obra que ha estado en el edificio Mónaco de Pablo Escobar y vivió los atentados terroristas que ese edificio sufrió, muchos desde la primera bomba en 1988 hasta varios atentados en el 2000. Hizo parte del momento glorioso del narcotráfico y de su caída”, cuenta el escritor y profesor universitario Alfonso Buitrago, miembro de Narcoslabs, una plataforma multidisciplinaria que agrupa investigaciones, narrativas y debates en torno al narcotráfico.



(También lea: Presunto abusador fue captado en cámara tocando a niña en Antioquia)Pero la obra, de 7,5 metros de alto y 1,5 toneladas, dejó de ser testigo de drogas, de ostentación y hasta de la curiosidad de los extranjeros que años después de la muerte del capo comenzaron a llegar con los ‘narcotours’ que han pululado en Medellín y que solo tuvieron una pausa con la llegada de la pandemia del covid-19.

Pensamos que al museo le corresponde, tiene la profundidad para asumir este tipo de retos FACEBOOK

TWITTER

El portentoso edifico Mónaco cayó por una implosión coordinada el 22 de febrero de 2019 y La familia fue trasladada a Bogotá, custodiada por la Policía Nacional, que buscó un hogar, que ahora se conoce: el Museo de Antioquia.



“Recibimos una llamada de la Policía a mediados del año pasado en la que nos preguntaron si estábamos interesados en recibirla”, recuerda María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia.



(Le puede interesar: Hubo 263 comparendos por infringir el toque de queda en Medellín)La respuesta fue positiva. “Pensamos que al museo le corresponde, tiene la profundidad para asumir este tipo de retos y dijimos, claro, perfecto, la recibimos y ahí empezamos un proceso muy interesante de conversaciones internas, diálogo público, también con la Alcaldía de Medellín y la Policía”, agrega la directora.

Con dineros de la Administración Municipal, la obra regresó a Medellín. Sin embargo, aún no se ha hecho la entrega oficial. La Policía Metropolitana le informó a EL TIEMPO que se hará en enero próximo y que hasta ese entonces no se darán más detalles, pero en el Museo de Antioquia están preparando todo mientras tanto.



“Es una obra que todavía tiene mucho para contar en relación con la memoria histórica del narcotráfico en Colombia, pero en particular en Medellín, y creemos que puede servir para contar esa historia y encontrar nuevos referentes”, comenta Buitrago, para quien La familia es además “un elemento entre muchos y necesarios para entender qué fue lo que nos pasó y por qué el narcotráfico sigue siendo atractivo para jóvenes y muchas personas en Medellín”.

DAVID CALLE ATEHORTÚA

Redactor de EL TIEMPO

@DavidCalle1