Una nueva generación teatral se sube a las tablas en Medellín

Veinticinco años han pasado desde que se creó, con el ímpetu de una veintena de jóvenes, el grupo teatral La Buhardilla. De ese comienzo lejano queda poco: los actores iniciales superan los 40 años y todos tienen una vocación diferente. El único que sobrevivió al paso de los cinco lustros fue Alberto Sierra, ahora director y dramaturgo.



Con nostalgia recuerda que de la fundación solo quedó el recuerdo y una especie de acta de nacimiento: el quebradizo recorte de un periódico en el que se informaba que un nuevo grupo de teatro emergía en la ciudad.

Pero este 2019 le recordó a Alberto, de una manera sutil, que la historia puede ser circular. Una nueva generación de actores se unió para que renaciera la vitalidad de los comienzos de La Buhardilla. Esto no quiere decir de ninguna manera, dice el director, que el grupo haya decaído en algún periodo de estos 25 años. Por el contrario, el ejercicio teatral ha sido constante e ininterrumpido.



“En este tiempo hemos montado muchas obras, ni siquiera puedo recordarlas todas. Pero ahora tenemos una generación nueva, que llegó en el momento indicado. Lo más importante es que es esta nueva camada de actores rompió con todas las anteriores, es algo completamente nuevo”, relata.



El nombre La Buhardilla, cuenta el dramaturgo, se escogió porque este es el lugar en donde se recolectan los granos en el campo. Además, en las casas campestres, es el sitio más alto, del que puede contemplarse todo el paisaje. La Buhardilla es, entonces, el sitio de abundancia y contemplación por antonomasia.

El director considera que si hay algo que caracterice al grupo teatral es el tono local de sus obras. Según cuenta, se dio a la tarea de ‘deshispanizar’ el lenguaje, es decir, hacerlo menos encartonado y mucho más sencillo y comprensible para las personas del común. “El problema de los que realizamos teatro es que lo hacemos para la gente de teatro. No, esa no es la idea. Lo que tenemos que hacer es atraer al ciudadano de a pie, al que no está acostumbrado a ver este arte”, comenta.



Muchas de las obras del dramaturgo van en esa misma línea de rescatar lo local. En ellas, por ejemplo, se tocan temas dramáticos característicos de la sociedad colombiana como el secuestro y la violencia. En una de ellas, incluso, se aborda la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por la guerrilla del M-19 en 1985. “Nosotros tenemos que narrarnos a nosotros mismos, contar cómo somos. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, un norteamericano?”, se cuestiona el director.

¿Darías la vida por mí?

Hasta este sábado 29 de junio, a las 7:45 de la noche, se está presentando la obra ¿Darías la vida por mí?, escrita por el mismo Alberto Sierra. Las funciones son el teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, ubicado en las Torres de Bomboná. El dramaturgo acepta, entre risas, que el título de la obra parece sacado de una telenovela turca o mexicana. Sin embargo, considera que es un nombre que lleva oculta una reflexión profunda y que, de alguna manera, es llamativo para los espectadores.



“Lo que más me gusta del título es que invita a la gente, es muy llamativo. Pero, más allá de eso, nos permite hacer una reflexión sobre la muerte y si estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por alguien más”, dice.

¿Darías la vida por mí? surgió de una lectura que Alberto hizo de Eclipse, un texto del escritor y poeta español Alfonso Vallejo. Cuenta el dramaturgo que una vez leída la obra del Vallejo se hizo un cuestionamiento: ¿cuál es la pregunta del autor? Luego de meditarlo sesudamente dio con la respuesta: ¿es posible dar la vida por otra persona?



De ahí nació la obra que luego escribió y que demoró casi dos años y medio en montar. Entre las muchas dificultades para sacar el trabajo adelante estuvo la enfermedad de Sierra, quien duró grave tres meses por una bacteria. Paradójicamente, durante la convalecencia logró ver algunas imágenes que luego nutrieron la obra. Por ejemplo, hay una escena en que la muerte baila al lado de uno de los personajes. Ese acto, un poco extraño y cómico a la vez, surgió precisamente de un sueño febril durante la enfermedad.

Otro de los obstáculos para montar la obra fue el texto mismo. El director cuenta que hasta el último momento estuvieron haciendo modificaciones en los diálogos y los personajes. Además, el elenco cambió en esos dos años y medio hasta dar con los cinco actores que hoy conforman la nueva generación de La Buhardilla: Andrés Varela, Daniela Lopera, Sebastián Barrientos, Catalina Acevedo y Camilo Muriel.



Para Catalina, quien interpreta a Sarah, el personaje central de la historia, ¿Darías la vida por mí? es una obra compleja que le tardó tiempo de asimilar a los actores. “Esta nueva generación es como una familia. Yo llegué tarde, no estuve desde el principio. Pero todos me ayudaron a comprender mi personaje y el de todos los demás, fue un trabajo en conjunto”, dice la actriz. Para Sebastián, por su parte, lo más difícil fue interpretar el texto. Cuenta que leyeron la obra una y otra vez de manera incansable. Pero resalta que este complejo trabajo fue posible gracias al acompañamiento del director.



Alberto, recordando todas las peripecias por las que pasaron para estrenar la obra, concluye que ¿Darías la vida por mí? es el acto de bautizo de la nueva, la quinta y tal vez definitiva generación de La Buhardilla.



