Una ballena bebé está perdida en aguas del golfo de Urabá

Una cría de ballena fue avistada en el golfo de Urabá y, al parecer, estaría perdida luego de desviarse de su grupo. La Corporación Autónoma Regional de Urabá (Corporurabá) reportó que el animal no pone en riesgo el ecosistema de la zona e hizo un llamado a los habitantes de la región para que no le infrinjan ningún daño y así pueda retomar cuanto antes su ruta migratoria.

Melisa Penagos, coordinadora del hogar de paso de Corpourabá, dijo que los primeros en avistar a la cría fueron los pescadores de la región, el pasado lunes 10 de junio. Los primeros reportes, localizados a la altura de Bahía Colombia, arrojaban que era un animal “oscuro” y “bastante grande”.



El equipo de profesionales de Corpourabá, apoyados por investigadores de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia y la fundación Omacha, emprendieron varias salidas de campo para dar con el cetáceo. Aunque los primeros días fueron infructuosos, el pasado sábado 15 de junio lograron tomarle una fotografía, donde pudieron confirmar que se trataba de una ballena.



“El animal estaba muy lejos cuando tomamos la fotografía, por lo que no pudimos determinar a qué especie de ballena pertenece, si es una jorobada o de un género que se llama balaenóptera”, explico Penagos.

La experta dijo que, según arroja el monitoreo, la ballena está retomando de forma paulatina su ruta natural. Mientras que el lunes los pescadores la vieron a la altura de Bahía Colombia, al sur del golfo, el sábado fue avistada en una zona conocida como ‘El Roto’, cercana a la desembocadora del río Atrato. El último avistamiento se produjo este martes a la altura de Triganá, lo que indicaría que el animal se desplaza hacia el norte del golfo.

Según reportan las autoridades ambientales, la presencia de ballenas en en esta zona es muy poco frecuente. El antecedente más próximo corresponde a una ballena que fue encontrada muerta luego de encallar en las playas del golfo, hace 5 años.



“Estas especies de ballenas están distribuidas por todos los océanos del mundo. Como son animales migratorios, los que están en el Polo Norte bajan a México, y los que están en el Polo Sur suben a Ecuador y Colombia”, explicó Penagos.



Corpourabá hizo un llamado a los habitantes de la región para que reporten de inmediato si avistan al animal e invitó a los pescadores y transportadores a tener precaución con sus embarcaciones, para que lo arrollen o le produzcan algún daño.

Es que el pequeño cetáceo corre riesgo de ser cazado, asesinado, quedarse varado y morir, o sufrir un accidente por causa de las embarcaciones rápidas y buques grandes que transitan por la zona. La principal preocupación de los expertos, es que el golfo de Urabá no es un lugar común en la ruta de las ballenas y los grandes delfines en el Caribe.



"Creemos que este visitante es un animal de ocho metros aproximadamente, lo estamos buscando para saber si está en capacidad de alimentarse por sí mismo, si puede sobrevivir o está en un estado de vulnerabilidad. No tiene dientes y no representa ningún riesgo para la salud humana", explicó María Camila Rosso, experta en mamíferos marinos y estudiante de doctorado Interinstitucional de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia.



Una de las hipótesis del desvío del ballenato es que el aumento de la temperatura, del nivel del mar y el cambio en las corrientes oceánicas podrían haberlo desorientado. Pese a ello, aún no hay evidencia de lo que habría causado que llegara al golfo de Urabá. Sin embargo, es conocido que el aumento de temperatura en el mar tiene consecuencias a nivel biológico para estos y otros animales.



