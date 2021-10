Un robot de farmacia llega para apoyar al sector de la salud

“Que los profesionales en salud tengan más tiempo para salvar vidas, solo restándoles cargas administrativas”.



Así define un grupo de jóvenes de la ciudad el propósito que viene desarrollando desde hace 10 años, aproximadamente.



Se trata del proyecto al que han llamado: Zafiro app salud.



(Le puede interesar: Indignación por mujer caminando en ropa interior en plena vía de El Poblado)

En pocas palabras es poner a disposición del sector salud todas las tecnologías modernas posibles como el Internet de las Cosas (IOT) y el Blockchain, una base de datos distribuida y segura, gracias al cifrado.



El líder de Zafiro es Sebastián Agudelo, un técnico en programación de software del SENA y administrador en salud.



En compañía de Yuliana Mesa, una auxiliar administrativa y diseñadora web también del SENA, hace más de 10 años ambos tuvieron la visión, tras su paso por una institución de salud, de identificar algunas de las problemáticas a las cuales se ven enfrentados quienes laboran en ese sector. Entonces, se propusieron darles solución.

Para cumplir su objetivo, Agudelo y Mesa convocaron a otros jóvenes.



(Le recomendamos: Caen nueve presuntos integrantes de peligrosa banda criminal de Medellín)



Ellos son: David Alejandro Ruiz, técnico en mecatrónica y estudiante de tecnología en desarrollo de software quien, además, es el líder de robótica, y Edgar Montoya, un ingeniero en electrónica encargado de la programación de los robots.

Una ayuda en la farmacia

Esta dinámica asociación de talento y juventud presentó el pasado sábado 2 de octubre una de las últimas creaciones: El 4RZ0.



Este robot es totalmente automatizado y trabaja con IOT.



El androide se encarga de recibirles las medicinas a los proveedores, luego las almacena y rotula, posteriormente verifica su autenticidad y, como si fuera poco, los entrega a los pacientes o clientes.



Y todo lo anterior lo realiza,mientras alimenta los sistemas de información sin depender de un humano.



(Además lea: Fue hallado 'Beethoven', el perro raptado de Santa Bárbara, Antioquia)



“Entonces, por ejemplo, a los empleado de farmacias hospitalarias o particulares les será de gran apoyo; asimismo se podría, incluso, reducir los casos de falsificación de medicamentos o errores en la dispensación con base en la gestión eficiente y automática, entre otras funciones, que puede desarrollar nuestro invento”, explicó Agudelo.



La cofundadora, Mesa, complementa lo dicho por Agudelo, afirmando que lo importante y diferente de dicha tecnología es que permite minimizar riesgos de pérdidas, corrupción o errores.



Para crear el robot, lo primero que hizo el equipo Zafiro fue identificar un montón de tecnologías, entre ellas la IOT que el sector salud no usa y que bien podría ayudarle mucho.



Para este caso, el punto de partida fue el oficio del regente de farmacia. La función de este consiste en recibir los medicamentos, almacenarlos, gestionar el inventario, las fechas de caducidad y la entrega a los diferentes usuarios.

Para este caso, el punto de partida fue el oficio del regente de farmacia. La función de este consiste en recibir los medicamentos, almacenarlos, gestionar el inventario, las fechas de caducidad y la entrega a los diferentes usuarios.



(También: 'Dios no me quiere ver así': primera paciente no terminal con eutanasia)



Uno de los retos con la invención son los medicamentos de alto costo, puesto que son muy propensos a su falsificación por los altos precios.



“Las máquinas podrían ayudar a mejorar este tema de la trazabilidad y la originalidad del producto. Todo con sensores inteligentes que dan cuenta de la calidad de los productos y con baja probabilidad de errores”, agregó Agudelo.



En Europa ya existen robots de farmacia, pero son muy costosos.



Esa premisa fortaleció el nacimiento de la idea de realizar un robot que cumpliera las funciones anteriormente descritas, pero hecho con materias primas económicas y asequibles.



Por eso el desafío primario fue la construcción del software,. Esto los integrantes del equipo lo lograron gracias a un sistema libre creado para facilitar la educación.

De este modo, el prototipo 4RZ0 comparte la tecnología de las impresoras 3D y CNC.

El futuro que avizoran

El grupo no tiene temor de que copien su robot.



De hecho buscan que al igual que Arduino, plataforma de prototipos electrónicos que tiene código abierto, que otros desarrolladores lo conozcan y puedan mejorarlo.

Para seguir con su propósito de darles más tiempo a los profesionales de la salud concibieron una comunidad para el sector de la salud en la que los profesionales se pueden registrar y crear un perfil público.



En ella, además de beneficios, pueden participar de un foro público de temas en torno a la salud y agendar citas o consultas con especialistas.



(Además: ‘Cómo aprender a robar’, una parábola de redención)



Uno de los grandes retos, en el que también vienen trabajando, es en el de lograr la interoperabilidad de todos los actores de la salud.



La interoperabilidad entendidad como la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y usar la información que se ha intercambiado.



Pero, como los sistemas de información son muy vulnerables y cualquier persona podría generar un ataque y modificar la información, Zafiro ahora viene trabajando con las tecnologías de la cuarta revolución industrial, por ejemplo la que usan las criptomonedas, Blockchain, que han evitado que los puedan violar aún teniendo los servidores a nivel mundial.



La idea, en síntesis, es lograr incorporar dichas tecnologías en el sector de la salud y llegar a una real interoperabilidad con plena confianza y seguridad.



Ahora lo que se le viene al equipo es que más allá de inversión lo que buscan es que todos los que tengan que ver con la prestación de los servicios de salud, sean aseguradores, prestadores o farmacéuticos, entre otros, les den la oportunidad de mostrarles sus proyectos y productos.



Una vez que “nos conozcan y descubran lo que ofrecemos, que cada quien decida”, puntualizó Agudelo.



El valor comercial del robot estaría alrededor de 40 a 70 millones de pesos, dependiendo del lugar donde se quiera implementar.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN