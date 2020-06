Un reto en la educación en Medellín será la conectividad

Junto con seguridad, la educación tendrá una gran inversión durante estos 4 años en Medellín.



Serán en total $5,3 billones asignados que tendrán inversión en primera infancia, básica primaria, secundaria y media, según se aprobó en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro del alcalde Daniel Quintero.

Alexandra Agudelo Ruiz, secretaria de Educación municipal, explicó que son cinco líneas: “atención a la primera infancia con Buen Comienzo, educación para todos y todas promoviendo la inclusión y resolución de conflictos, transformación curricular hacia la Cuarta Revolución Industrial, capacitación a maestros y maestras como líderes del futuro e inversión en infraestructura y ambientes de aprendizaje”.

De acuerdo con la Alcaldía, se destinarán 956.114 millones de pesos para este último componente.



Además, se triplicará la cantidad de equipos de cómputo de todas las instituciones educativas. La meta es pasar de un computador por cada 5,8 estudiantes, a uno por cada dos y superar la meta nacional que se sitúa en uno por cada cuatro niños, niñas y jóvenes.



“Queremos que los estudiantes cuenten con todos los medios tecnológicos y digitales para afrontar los retos de la Cuarta Revolución Industrial, por eso nos esforzamos en la actualización y ampliación del parque tecnológico de las 229 instituciones educativas oficiales de Medellín”, precisó.

Se construirá la Ciudadela Universitaria del Norte, algo que no pudo hacer la alcaldía pasada FACEBOOK

TWITTER

Otras de las metas contempla mejorar la infraestructura en los colegios oficiales: “Tenemos sedes educativas evacuadas por fallas estructurales. Esto no puede volver a pasar, más cuando existe la posibilidad de realizar mantenimientos preventivos y correctivos. En promedio, $150.000 millones de pesos se destinarán a reformas y $35.000 millones anuales, desde 2021, para mantener a punto todas las instituciones educativas oficiales”, agregó la secretaria.



A pesar de las inversiones millonarias, hay algunos reparos a las metas propuestas durante este cuatrienio. Para Albeiro Victoria Cuesta, presidente de Adida, el tema de la conectividad en las instituciones educativas públicas es preocupante.



“En partes como El Poblado, la conectividad es de un 90 por ciento en los hogares de los estudiantes y, ahora con el tema de la pandemia, vemos que en los barrios populares la conectividad en los hogares está alrededor del 50 por ciento”, opinó y agregó que también se debe invertir en una mejor infraestructura porque “todavía tenemos aulas muy tradicionales para enfrentar lo que sería esa Cuarta Revolución Industrial”.



Para el directivo, el Plan de Desarrollo tampoco contempla medidas efectivas para mejorar la seguridad en las afueras de los colegios.

La investigación en la escuela y en el colegio será clave para mejorar la calidad educativa. La infraestructura será importante. Foto: Jaiver Nieto

“Las instituciones, en su área de influencia, no cuentan con esa seguridad y de una u otra forma los maestros y la comunidad educativa están desprotegidas de esos combos de los sectores que intimidan a los maestros y en ese tema tenemos una situación bastante preocupante”, agregó el presidente de Adida.



Desde otro punto de vista, Guillermo Echeverry, decano de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, opinó que es un buen presupuesto y celebró la continuidad de algunos planes que ya venían trabajando otras administraciones municipales y el hecho unir la línea estratégica denominada Transformación educativa y cultural que planteó este Plan de Desarrollo: “hay que recordar, que los elementos educativos están muy de la mano con las plataformas culturales y eso me parece afortunado”.



También destacó el hecho de que en el Plan se incluya una educación relacionada con la Cuarta Revolución Industrial: "no plantearlo sería desconocer que la ciudad tiene desarrollos importantes en innovación, es decir que está Ruta N, el Centro de Innovación del Maestro (Mova), el Parque Explora, las universidades tanto las oficial como las privadas que hemos tenido un desarrollo importante".



El decano también explicó que es necesario que la educación oficial esté alineada con los desarrollos que se adelantan en la ciudad, además "creo que sí necesita de ambientes de aprendizaje, pero el plan lo señala".

Inversión para los profesores

Según el plan de desarrollo también se destinará $2,5 billones, la mayor parte de su presupuesto, a los cerca de 11.000 docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales lo que potenciará sus habilidades en innovación para la transformación educativa del Valle del Software.



“El proyecto, denominado Maestros y Maestras Líderes del Futuro, potenciará la formación, la cual se impulsará en el Centro de Investigación, Innovación y Formación del Maestro, Mova. Así mismo, potenciaremos su sentido vocacional con el fomento de intercambios internacionales, alianzas con universidades para el acceso a becas, cursos, talleres y demás”, finalizó la secretaria de Educación municipal.



Por ahora, tanto docentes como la academia esperan que este plan de desarrollo tenga una aplicabilidad para mejorar la educación local.

Otras inversiones

Sapiencia, que es la agencia de educación superior de Medellín, tendrá 50 mil cupos para la educación postsecundaria, de los cuales 92% serán becas y 8% en créditos condonables.



Desde allí también se impulsará la orientación vocacional y acercamiento a las ferias escolares y visitas guiadas a instituciones de educación superior para posibilitar la cercanía a la experiencia universitaria.



De otro lado, 8.000 estudiantes llegarán a la Ciudadela Universitaria de Occidente. Por ahora, avanza su construcción.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

@davidcalle1