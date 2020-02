Buscan mejorar seguridad vial en puente de la Madre Laura de Medellín

Unas apropiadas barreras protectoras en el puente Madre Laura habrían podido salvar a cuatro motociclistas y evitado la tragedia que hoy viven sus familias.

Los accidentes se registraron entre mayo y diciembre del año pasado, luego de sufrir incidentes, sobrepasar las bajas barreras del borde del puente y caer al vacío desde unos 20 metros de altura.

Tras poco más de cinco años de empezar a operar, el catalogado en su momento puente intraurbano más largo de Colombia, permanece tal y como fue construido: unas pocas barreras metálicas protectoras del sistema metro, que discurre por debajo de la estructura, sumadas a otros cortos tramos en las escasas secciones peatonales que lo cruzan, pero con cientos de metros desprotegidos y con muros de concreto (New Jersey) que, escasamente, superan los 50 centímetros de altura.



Y ¿por qué no tiene guardarraíles más seguros y demás instalaciones destinadas a evitar que los vehículos se salgan de la calzada?



Al consultar a las secretarías de Infraestructura y de Movilidad de Medellín, la primera explicó que el viaducto fue construido bajo la norma técnica de construcción de puentes vigente desde 1994 y que se actualizó en el 2014, justo antes de la culminación de la megaobra.

Al revisar la norma más actual (Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14), en la sección de barreras se habla de protección de peatones, de ciclistas y de vehículos “para que no se salgan del sistema”.



El profesor Víctor Valencia Alaix, de la Universidad Nacional Sede Medellín, indicó que si bien no ha estudiado el caso específicamente infiere que las barreras Jersey tienen una altura muy baja lo que, al momento del choque de un motociclista, por ejemplo, puede actuar como pivote -por su bajo punto de gravedad-, y no contener a la persona en la vía (razón de ser de las barreras).



Sin embargo, un primer error fatal y recurrente, al analizar la movilidad en el puente es la velocidad. Allí está señalizado en el asfalto (señalización horizontal) que la velocidad límite sobre el viaducto es de 30 kilómetros por hora, límite que se observa, a simple vista, no se cumple.



“Inicialmente uno se pregunta por qué ocurre la colisión y observa que los límites no se cumplen”, reafirmó Evelio Orozco, ex director regional del Fondo de Seguridad Vial y consultor en esta materia.

Los motociclistas son los más vulnerables ante la falta de medidas de seguridad en el puente. Foto: Esneyder Gutiérrez

Por su parte, la Secretaría de Movilidad respondió que “la falta de espacio dificultó la instalación de señalización vertical que advierta del límite, ya que no se podía invadir andenes y en los elementos de concreto (New Jersey), no se cumple con las distancias mínimas”.



En cuanto a la velocidad de operación del puente, indicó la dependencia que esta fue establecida por el Departamento Administrativo de Planeación basándose en las normas del Ministerio de Transporte argumentando que las múltiples conexiones (acceso y salidas) sugieren ese límite.



Surge, entonces, la pregunta de si es esta la razón del límite de velocidad o si fue que los técnicos del momento sabían que una velocidad superior (en otros puentes el límite es de 60 km/h), podría ser riesgosa para determinados actores viales dada falta de barreras. “Las barreras deben existir para todo”, advirtió Orozco quien explicó que estas deben prevenir que las personas se asomen por el puente, que se acerquen a tomar fotos, evitar que arrojen elementos que puedan generar accidentes en las vías debajo del viaducto; entre otras razones.

Juan Londoño Vélez, joven administrador financiero, sufrió un incidente en el puente el año pasado. Se salvó de ser otra víctima gracias a que, ante la inminencia de caer al vacío, maniobró para no superar el bajo muro.



La acción le costó una fractura expuesta de tibia, pero salvó su vida. “Tomé la oreja de Castilla a conectar con la Regional. Reconozco que superaba los 30 kilómetros. Cuando me di cuenta de que iba a chocar de frente, accioné el freno de atrás para derrapar y no salir por encima de la barrera”, relató. Destacó que hacen falta las barreras, más iluminación y elementos luminosos que guíen a los conductores.



Finalmente, la Secretaría de Infraestructura anunció que hay esperanza de conjurar este peligro y que se realizará -conjuntamente con Secretaría de Movilidad- una visita técnica al puente “para mirar qué ajustes se pueden o se deben hacer respetando la nueva norma”.



VÍCTOR VARGAS

Para EL TIEMPO @victorvargas72

MEDELLÍN