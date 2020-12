Un lesionado con pólvora dejó el último día de velitas en Medellín

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que durante el martes 8 de diciembre, segundo día de las velitas, Antioquia reportó 3 nuevos casos de quemados con pólvora: uno en Medellín, otro en Rionegro y el último en Santa Fe de Antioquia.Así las cosas, el departamento ajustó 16 casos de lesionados con pirotecnia en los 8 primeros días de diciembre. Bogotá y Valle le siguen con 13 casos cada uno.

En el caso de Medellín, para las autoridades, fue un positivo balance en reducción de la mayoría de delitos de alto impacto y por el único caso de quemado por pólvora, el cual fue atendido y la persona se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.



“Se trata de un hombre de 31 años quien resultó lesionado cuando un volador entró a su casa y le provocó quemaduras de segundo grado. Por fortuna, se le dio manejo ambulatorio. Con este caso ya son 8 registrados en esta temporada. El llamado que hacemos es a seguir trabajando para desestimular el uso de la pólvora como elemento de celebración en Navidad”, manifestó Fernando Montes, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud.



De los 8 casos en la capital de Antioquia, 7 afectados son hombres, la mitad mayores de edad y más del 60 % corresponden a observadores.



Con este reporte, se iguala la cifra de quemados del año anterior en el mismo periodo de tiempo. En el caso de Antioquia, hay dos casos menos, por lo que la reducción es del 11 por ciento.

De otro lado, el subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Leonardo Buitrago, resaltó el comportamiento de algunos de los indicadores de delitos de alto impacto durante el 7 y 8 de diciembre que, según la entidad, presentaron reducciones: hasta del 80 % en el caso de lesiones personales; del 73 % en hurto y del 81 % en los reportes de de violencia intrafamiliar.



“Este fin de semana, nos permite visualizar cómo será el resto de la temporada y articular los esfuerzos con las autoridades. Sin embargo, sin la ayuda de la ciudadanía es imposible, necesitamos la colaboración de todos para evitar el uso de la pólvora”, indicó el Subsecretario de Seguridad y Convivencia.



(Lea, además: ¿Habrá Pico y placa en Medellín durante la temporada decembrina?)En total, se atendieron 364 casos de riñas en Medellín y 947 quejas por ruido en diferentes zonas de la ciudad; se incautaron 24 kilos de pólvora y la Policía Metropolitana impuso 39 comparendos por comportamientos relacionados con uso de estos artefactos.

De otro lado, el coronel Daniel Mazo, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que a pesar de las quejas en redes sociales, sí hay reducción en manipulación de pólvora.



"Si revisamos y comparamos con años anteriores, ha sido bajo el uso de pólvora en la ciudad. Es lo que nos dice la comunidad. Nosotros venimos haciendo los controles e invitando al ciudadano a que no lo haga. En los controles, cuando escuchamos la quema de pólvora y las unidades llegan al sitio ya han realizado la acción. ¿Qué nos queda a nosotros? Poner el comparendo, llamar la atención y reiterar el llamado a no quemar pólvora", contó el uniformado.



Recordó el coronel, que un comparendo por uso de pólvora es de $936.000, por ruido, está en $468.000, por riña $234.000, por consumo de sustancias $936.000.



"Pero no es el valor económico, esa debería ser la última medida. La invitación es a no realizar comportamientos contrarios que afectan la convivencia. Que solamente dejan una sanción pecuniaria y unas dificultades entre vecinos y en su hogar", expresó el coronel Mazo.



El dispositivo para los controles en el valle de Aburrá es de 2.500 uniformados, de los cuales, Medellín cuenta con 600 efectivos de la Policía, aunque, cuando hay aglomeraciones o situaciones diferenciales, reciben acompañamiento de un grupo de reacción del Esmad.



