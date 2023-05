Una nueva riña entre hinchas de equipos de fútbol dejó una víctima mortal en Antioquia.



En la madrugada de este viernes 12 de mayo, se reportó una pelea entre fanáticos de equipos contrarios que dejó un saldo de una persona muerta y otra más gravemente herida en zona rural de La Pintada, Suroeste de Antioquia.



(Lea también: Riña entre hinchas de Medellín y Nacional dejó una tercera víctima mortal)

Información preliminar indica que el hombre asesinado, cuya identidad aún no se ha identificado, vestía una camiseta de Atlético Nacional y habría sido agredido mortalmente en medio de una riña entre hichas verdes y seguidores de Once Caldas, quienes regresaban a Manizales tras el partido del pasado jueves en Medellín.



El coronel Giovany Puentes, comandante de la Policía Antioquia, confirmó la muerte del hombre e indicó que este no era habitante de La Pintada, sino que transitaba por el sector conocido como El Planchón.



(Le puede interesar: Esto se sabe de los hinchas que murieron en riña después del clásico antioqueño)



"Los jóvenes son agredidos con arma blanca por otros individuos que también transitaban por la zona dejando como resultado una persona fallecida y otra herida, quien está siendo atendido en centro hospitalario del municipio", contó el uniformado.



El coronel indicó que ya hay Policía Judicial en la zona, así como personal de la Fiscalía para establecer el caso y los responsables de este crimen.



Con este caso, ya son cuatro los fallecidos por pelea entre hinchas en Antioquia en las últmas semanas, tras el caso ocurrido el pasado 30 de abril, donde dos jóvenes perdieron la vida por enfrentamientos y otro más, que resultó herido en dicha riña, pero que falleció una semana después.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín