Ya hay un detenido por ataque del Eln a torre de energía en Medellín

Tras el derribamiento de una torre de energía y la afectación de otra más, producto de explosivos instalados por el Eln en zona rural del oriente de Medellín, la alcaldía municipal informó que hay una persona aprehendida, quien estaba escondida en el sector.



Así lo dio a conocer el alcalde Daniel Quintero tras culminar un consejo extraordinario de Seguridad con todas las autoridades de la ciudad.

“Esta persona está siendo interrogada para saber su participación en este hecho. Nosotros teníamos información de inteligencia que nos permitió saber que Medellín hacía parte de los planes de ataque del Eln, en retaliación por la captura de dos de sus cabecillas en enero", expresó el alcalde, quien aclaró que este grupo armado ilegal quería atacar la zona urbana de la ciudad y al no poder hacerlo, optó por hacerlo en zona rural. Sin embargo, una de las cargas explosivas no alcanzó a detonar por lo que las autoridades lograron desactivarla.



Por su parte, el general Eliecer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, contó que no tienen alertas de que haya presencia permanente del Eln en la ciudad, aunque dijo que están investigando si este ataque está relacionado a actos delictivos que ocurrieron en las universidad de la ciudad el pasado jueves.



De igual forma, el general Juvenal Díaz, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que en cuanto a inteligencia, desplegarán unidades en el sector para dar con los responsables de este atentado. “También reajustaremos el dispositivo de seguridad en la zona rural y reforzar con unidades las torres de energía de Medellín”, dijo el general Díaz.



Cabe recordar, que en días anteriores, el alcalde Quintero advirtió en una carta a las autoridades que podrían presentarse ataques terroristas en la ciudad. En la misiva, el alcalde solicitó “se tomen de manera inmediata, acciones de prevención, disuación, inteligencia y judicialización en contra de los grupos Eln, disidencias Farc, grupos de extrema izquierda o derecha, que pretenden alterar el orden público”.



