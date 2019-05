Un año después, en Santa Elena aún esperan respuesta por afectaciones

Hace un año, la familia Hincapie se vio en la necesidad de evacuar su vivienda, una construcción en tapia con 100 años de antigüedad que consta de tres pisos, ubicada en el parque central del corregimiento de Santa Elena (Antioquia).



Notaron cómo se fracturaban sus paredes y la edificación se inclinaba hacia el lado izquierdo. ¿La razón? Sospechan que la ejecución de la obra túnel de Oriente, próxima a inaugurarse, haya tenido relación con los agrietamientos de su casa.



Pero no solo la vivienda de los Hincapie tuvo que ser evacuada. La iglesia del corregimiento permanece cerrada al igual que cinco casas más; incluso en la zona de esparcimiento del parque se evidencian grietas.

Han pasado 12 meses y la familia Hincapie aún no conoce una investigación que determine si dichos trabajos tienen o no injerencia en los agrietamientos de las estructuras, aunque ellos piensan que sí.



“Es muy casual que se empiece a presentar el fenómeno de las grietas cuando el túnel pasa debajo del parque, a unos 450 metros. Estamos a la espera de un estudio para saber qué ocasionó los agrietamientos en nuestras viviendas, buscamos una solución; no un culpable”, afirma Francisco Hincapie, nativo del corregimiento y uno de los mayores afectados.



Los estudios a los que se refiere son adelantados por académicos de la Universidad Nacional y por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). La consultoría de la primera etapa será reveleda la próxima semana.



Según Oswaldo Ordoñez Carmona, geólogo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, quien participó en el estudio sobre los agrietamientos en las estructuras, el terreno del centro del corregimiento no es idóneo para construcciones con más de una planta.



“Cuando uno revisa la historia de Santa Elena, observa que en el sector del parque construyeron edificaciones en una zona de lagunas. Adicionalmente, desde las partes altas hay conducciones de agua que quedaron enterradas, muchas de las aguas lluvias quieren tomar una ruta ya trazada y saturan los terrenos”, explica.

En la iglesia de Santa Elena se presentan grietas que asustan a sus habitantes, quienes deambulan con cautela por la zona. Foto: Guillermo Ossa

Para el geólogo, es posible pensar una obra como el túnel de Oriente en el corregimiento porque la roca que compone el territorio es fuerte. Se trata de rocas metamórficas en su mayor parte, ideales para obras subterráneas puesto que no se presentan cuerpos acuíferos con frecuencia. La anfibolita y el batolito, las piedras del terreno de Santa Elena, también están presentes en formaciones montañosas de la cordillera central de Colombia.



Por su parte, el también geólogo José Luis Jaramillo, quien residió 17 años en el corregimiento, coincide con la visión de Ordoñez y considera que las rocas del terreno son fuertes para construcciones similares al túnel de Oriente.



Sin embargo, no está de acuerdo con los métodos empleados para la obra. “Si la hubieran hecho con tuneladora o con dinamita en precorte, no se hubieran generado tantos problemas en Santa Elena pero se hicieron grandes voladuras”, expresa y añade que en la obra el uso de explosivos fue excesivo.



La idea del túnel de Oriente se propuso para ahorrar tiempo en los trayectos de Medellín a Rionegro, especialmente, hacia el aeropuerto José María Córdova. Con la obra, el viaje entre los dos puntos sería de 20 minutos aproximadamente. La ejecución del proyecto tardó alrededor de siete años y medio por la aparición de filtraciones.

De hecho, Hincapié y Jaramillo también atribuyen las afectaciones en edificaciones del corregimiento a los constantes aplazamientos.



“Es una obra en la que hay muchísimo silencio, los habitantes estamos desconociendo sus resultados. A mediano y largo plazo va a traer más perjuicios porque incrementará el público flotante en el corregimiento, no hay beneficios reales y directos. Es importante el desarrollo siempre y cuando esté asociado a la responsabilidad social y ambiental”, dice Erika Echavarría Taborda, presidenta de la Junta Administradora Local de Santa Elena.



Los posibles efectos del túnel de Oriente en el corregimiento no solo preocupan a sus habitantes y a los beneficiados de la obra, el acceso al túnel también genera incertidumbre.



De acuerdo con el concejal Hector Preciado, podría presentarse un embotellamiento de vehículos en la doble calzada Las Palmas, sector Bailtimore. “Si bien, la obra agilizará la llegada al aeropuerto y al Oriente del departamento, se debe tener en cuenta que no hay suficientes vías de acceso en la ciudad para entrar al túnel”, precisa y comparte su preocupación por los agrietamientos presentados en viviendas del sector.



La comunidad del corregimiento, inquieta por los impactos ambientales de las obras, espera una respuesta por parte de la Gobernación por las afectaciones de las edificaciones.



Además, solicitan claridad y conocimiento con la ejecución de las obras. “Necesitamos que el Estado nos responda por las afectaciones en nuestras casas y que no nos vayan a dejar así, este problema también es de ellos”, agrega Hincapie.

