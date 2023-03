Miles de viajeros en los principales aeropuertos del país intentan conseguir algún cupo en vuelos de Avianca o Latam para llegar a sus destinos, tras el cese de operaciones de la aerolínea Ultra Air, que se hizo efectivo a las cero horas de este jueves, 30 de junio.



A pesar de los planes de expansión que anunció en las últimas semanas la empresa con sede en Rionegro (Antioquia), estos nunca despegaron y unos 250.000 pasajeros se quedaron con los tiquetes comprados y las maletas empacadas.

En medio del drama de quienes con esfuerzo y dedicación adquirieron tiquetes para unas vacaciones soñadas, también se han conocido los relatos de los colaboradores de la empresa que manifestaron su tristeza por el cese de operaciones.

Pasajeros buscan volar con otras aerolíneas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El medio local Mi Oriente dio a conocer un audio en el que el piloto del vuelo UO5147, que cubre la ruta Cartagena - Bogotá, se despide del controlador aéreo Mauricio Salcedo en su último viaje comercial.



"Les agradezco a todos ustedes la colaboración que han tenido con nosotros en este último año", dijo el piloto del Airbus 320 al controlador. Y agregó: "Esperamos escucharlos próximamente".

A medida que avanza el primer día sin los servicios de la aerolínea Ultra Air, se han conocido varios audios con las despedidas de los tripulantes en los últimos vuelos.



Mauricio Salcedo, controlador de tránsito aéreo, compartió este emotivo video. La empresa generaba cerca de… pic.twitter.com/M6mwKR3iUI — MiOriente (@MiOriente) March 30, 2023

El panorama que se ve en el aeropuerto de Rionegro Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, centro de operaciones de la joven aerolínea, cientos de viajeros y dueños de agencias de viajes buscan una solución a sus reservas.



Por ejemplo, Juliana compró hace un mes tiquetes para ella y cuatro familiares más rumbo a Santa Marta para el 16 de abril, pero tras el anuncio de Ultra Air, le dijeron que la reprogramación en las otras aerolíneas iba hasta el 9 y el 15 de ese mes, por lo que no sabe qué hacer.

Los viajeros piden soluciones para poder viajar. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“¿Qué va a pasar con nosotros? He enviado correos, PQR y la única respuesta es una publicidad dizque ‘viaja cómo con Ultra’, que esperemos y que estemos pendientes de las redes sociales, me parece el colmo”, expresó la mujer.



La situación de Ultra Air, al igual que la de Viva Air, no tiene solo a los viajeros afectados, sino también a las agencias de viaje, quienes ya tenían reservas de vuelos pagas tanto para Semana Santa como para el resto del año.



MEDELLÍN

