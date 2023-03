Caras largas y largas filas fueron de nuevo la constante en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro en las últimas horas debido al anuncio de la aerolínea Ultra Air de suspender operaciones.



Desde la noche de este miércoles 29 de marzo y durante lo que va del viernes 30, los viajeros afectados con la decisión se aglomeraron en el terminal aéreo para saber qué pasará con sus vuelos.



En los counters de Avianca, Latam y Wingo, más de 100 personas hicieron fila esperando saber si podían reacomodarlos en alguna de las sillas vacías de estas aerolíneas. Fueron largas horas de espera sin que tuvieran respuestas claras.



El caso de Rosmira y Cristian no es nuevo, ya que por segunda vez se encontraban haciendo fila por culpa de una aerolínea en quiebra.



Ya en enero habían comprado tiquetes en Viva Air y Ultra Air para viajar a México y luego de Medellín a Barranquilla y han pasado un verdadero martirio para poder recuperar algo de lo invertido.



El panorama que se ve en el aeropuerto de Rionegro Foto: Jaiver Nieto

“Avianca nos respondió solo por un tiquete para la ida y nos dijeron que respondían con el de vuelta, incluso nos hicieron firmar un documento para no demandar a Viva Air, pero resultó que faltando 20 minutos para abordar nos hicieron comprar el tiquete”, contó la mujer.



“Tuvimos que prestar como millón 800 mil pesos para poder viajar. Y ahora nos enteramos que el viaje que teníamos con Ultra Air para Barranquilla también se complicó porque quebraron. Nos dijeron que nos avisaban para reacomodarnos sin costo, porque tenemos que viajar mañana”, agregó el hombre.



Dicen que no hay información clara sobre cómo les van a responder y si sí podrán viajar en el tiempo estipulado. Por ahora, seguirán haciendo la larga fila a la espera de una solución clara.



Otra de las afectadas es Juliana, quien hace un mes compró tiquetes para ella y cuatro familiares más rumbo a Santa Marta el 16 de abril, pero tras el anuncio de Ultra Air, le dijeron que la reprogramación en las otras aerolíneas iba hasta el 9 y el 15 de ese mes, por lo que no sabe qué hacer.



“¿Qué va a pasar con nosotros? He enviado correos, PQR y la única respuesta es una publicidad dizque ‘viaja cómo con Ultra’, que esperemos y que estemos pendientes de las redes sociales, me parece el colmo”, expresó la mujer.

Las agencias de viajes también están afectadas por la situación ocurrida con @ultraairoficial . Como ya le pagaron a la aerolínea no les pueden responder a los clientes. Aquí la nota: https://t.co/ogZmP1oFOU pic.twitter.com/TbfUaNqii8 — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) March 30, 2023

La situación de Ultra Air, al igual que la de Viva Air, no tiene solo a los viajeros afectados, sino también a las agencias de viaje, quienes ya tenían reservas de vuelos pagas tanto para Semana Santa como para el resto del año.



Jonathan Suárez, quien trabaja para la agencia Ultra Summer, madrugó desde las 3 a. m. para intentar reprogramar los vuelos de las personas que compraron con dicha agencia. Sobre las 11 a. m. solo lo había logrado con una sola persona.

“Muy preocupado con lo que está pasando, venimos de una pandemia que fue muy dura y ahora cada mes o mes y medio recibimos noticias que son muy duras para el turismo, como esta crisis de las aerolíneas. Con la situación de Viva Air las pérdidas fueron de unos 700 millones de pesos y ahora se suma lo de Ultra”, expresó el hombre.



Indicó que ellos manejan una reserva mensual en promedio de 100 a 120 reservas, cada una puede incluir varios pasajeros, por lo que calcula que serían una 500 o 600 personas las afectadas con la situación.



Al ser Semana Santa, temporada alta para las otras aerolíneas, contó Suárez que ha sido complejo encontrar sillas disponibles para los vuelos reprogramados, por lo que es complejo que todos los viajeros puedan viajar en el día establecido, por lo que solo hay incertidumbre.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10