Aproveche el último día de la Fiesta del Libro de Medellín

Lectores asiduos y devoradores de libros, pequeños que aún no aprenden a escribir y que se acercaron por primera vez a un cuento; jóvenes curiosos, turistas, familias y estudiantes, se encontrarán hasta este domingo 15 de septiembre, a las 9 p. m., en la Zona Norte de Medellín, para continuar viviendo la expedición más emocionante del año.

Bajo la premisa de que este es un encuentro para lectores, pero especialmente para que los no lectores se acerquen a los libros, la 13.ª Fiesta del Libro y la Cultura le deja a la ciudad reflexiones como la de la ensayista mexicana Mariana Oliver: “La realidad siempre es mucho más impresionante que la ficción”.



O la de Sabrina Duque, periodista ecuatoriana, ganadora de la Beca Michael Jacobs, "yo creo que escribir es magia y conseguir hacer literatura con la realidad es algo muy bello. La magia está en la escritura que nos lleva".



La presencia de Chile, con una delegación de más de 40 invitados, una gran librería instalada en Carabobo Norte, exposiciones y artistas musicales sirvió para promover el intercambio cultural y la bibliodiversidad entre Medellín y el país invitado.

Fiesta del Libro y la cultura Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

"Con nuestra participación quisimos que niños, jóvenes y adultos de esta ciudad le dieran vida a esas letras que llegaron en papel y tinta desde mi país, por eso les dejamos un testimonio, la llamada Casita de los Libros de Chile, que es también un símbolo del hogar chileno, y algunos libros de Gabriela Mistral y otros autores, como una muestra de que queremos que nuestra cultura se quede en el corazón de los paisas", expresó el embajador Ricardo Hernández Menéndez.Con respecto al país invitado se destaca su presencia en Jardín Lectura Viva, donde se dictaron unos 2.500 talleres de promoción de lectura, escritura y oralidad.

“Unir a Chile y a Colombia a través de la mediación lectora es la oportunidad para que muchos chicos vivan una pequeña expedición y viajen a Chile con sus pensamientos mientras permanecen en el Jardín Botánico”, afirmó Alejandro Yarce, promotor de lectura de la fundación Había una vez, una de las cuatro entidades chilenas que participaron en Jardín Lectura Viva.



“Los libros que hicieron parte de mi pasado, son mi equipaje (...) Y viajo porque viajar es redentor, porque alimenta mi creatividad”, dijo el escritor Afonso Cruz, en una de sus conversaciones en esta Fiesta. Jutta Bauer, ilustradora premiada con el Hans Christian Andersen, se emocionó con el espacio de la Fiesta y expresó que “la literatura infantil puede narrar la vida de todas las personas”.

Unir a Chile y a Colombia con la mediación lectora es la oportunidad para que muchos chicos vivan una pequeña expedición y viajen a Chile con sus pensamientos mientras están en el Jardín Botánico

Junto con ellos, escritores como Andrés Neuman, Sara Bertrand y Mariana Oliver; ilustradores como Alberto Montt y Santiago Caruso; editores como Valeria Bergalli y Sara Kramer; traductores como Martin Simonson y Megan McDowell; y periodistas como Xavier Ayén, compartieron lo mejor de sus expediciones profesionales y literarias con los asistentes.



“Los lectores buscamos una postura cómoda para leer, pero a veces es necesario sacudirnos, que nos saquen de esa postura, que nos duela lo que tenga que dolernos, y que nos moleste lo que tenga que molestarnos”, resaltó el escritor español Isaac Rosa.



En esta edición de la Fiesta se materializó un sueño que había existido por años, el de empezar a construir la Biblioteca Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, con el propósito de que en cada hogar de esta ciudad haya, al menos, un libro.



En la edición cero se publicó el título Las aventuras de Pinocho, historia de un títere de madera, de Carlo Collodi, que se distribuyó gratuitamente en la Ciudad de los Libros.

Fiesta del Libro y la cultura Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Para Diego Aristizábal, director de los Eventos del Libro, proyectos sencillos y novedosos como la Biblioteca Fiesta del Libro y la Cultura o la Librería Jardín Lectura Viva, en donde los niños son quienes compran sus libros a precios muy bajos, dan cuenta del valor de este encuentro ciudadano.



También se refirió a la buena acogida de las lecturas en voz alta de Pinocho, del que se repartieron durante toda la semana y hasta este domingo cerca de 3.000 ejemplares en el Centro de Expediciones, ubicado en el Patio de las Azaleas, lugar que recibió a todos los que querían compartir esta historia.



“Invitar a la gente a que, antes de que se lleve el libro de la Biblioteca a casa, lo lea en voz alta y lo comparta, y que esto efectivamente ocurra, es una demostración de que la gente quiere leer. Estos encuentros se dieron de manera espontánea y pudimos ver una ciudad entera que palpita cuando se pasan las páginas de un libro, además, la experiencia de cómo los niños se relacionan con los libros, comprando obras en una librería con precios a su alcance, y luego verlos felices porque pudieron leer, compartir, recomendar y comprar, eso resume muy bien lo que pasa en esta Fiesta”, expresó el director.

Nos hemos llenado de libros, palabras, historias y expediciones en estos días de Fiesta. Poco a poco nos acercamos al final de este viaje. ¡Nos vemos en la Ciudad de los Libros! #MedellínCiudadLectora #CulturaCiudadana pic.twitter.com/K4ctXEXZ7f — Fiesta del Libro (@FiestaLibro) September 14, 2019

Durante todos estos días de expediciones hubo espacio para el encuentro de los actores que participan en la cadena del libro. Escritores, editores, agentes, traductores, libreros, bibliotecarios y otros participaron del seminario El libro es un oficio y del V Encuentro de Profesionales, actividades en las que conversaron sobre las dinámicas del universo literario y exploraron posibilidades de proyectos colaborativos y otros sueños editoriales.



La Fiesta del Libro también fue el escenario para reconocer la vida y obra de un escritor iberoamericano. El IV Premio León de Greiff al Mérito Literario se le otorgó al escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá, quien llegó hasta Medellín para recibir la distinción.



El autor de más de 20 libros de ensayos, crónicas y novelas celebró que este reconocimiento le diera la oportunidad para acercarse a nuevos lectores, “recibo con júbilo este honor que me ha sido otorgado (…), porque siempre quise ser un escritor latinoamericano y este premio me da la alegría de revalidarme como tal, porque aunque he residido mucho tiempo en el olvido, mi mundo es este y mi lengua es ese castellano caribeño sazonado, y nada de lo colombiano me resulta ajeno del todo”, aseguró.

Fiesta del Libro y la cultura Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

A Fiesta llegaron unos 400 invitados de alrededor de 18 países entre académicos, editores, escritores, ilustradores, cineastas, traductores, músicos, entre otros, que participaron en una programación diversa que incluyó más de 50 Charlas de la Tarde; conciertos y proyección de películas; experiencias interactivas en el Centro de las Expediciones; exposiciones por toda la Zona Norte; 195 lanzamientos de libros, 103 adopciones de autores en instituciones educativas públicas y privadas y bibliotecas; talleres dirigidos y lecturas en voz alta. Además, se contó con una amplia muestra comercial de libros y productos literarios ilustrados.

La Ciudad de los Libros cerrará hoy sus puertas en la Zona Norte no sin antes invitar a toda la ciudadanía a mantenerla viva durante el resto del año, mediante esas expediciones cotidianas y personales que se pueden emprender a través de las historias que se descubren en la literatura.



Este encuentro alrededor del libro es, sin duda, un logro municipal, pues “la ciudad misma ha entendido que la Fiesta le pertenece, que es de todos, de los adeptos y de los visitantes espontáneos”, concluyó Diego Aristizábal.



JULIANA VÁSQUEZ

Eventos del Libro

Para EL TIEMPO

Medellín