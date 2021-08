Interponen tutelas en Medellín para que no exijan vacuna en Feria de Flores

Con tutelas, algunos ciudadanos en Medellín buscan frenar la medida que anunció el alcalde Daniel Quintero de exigir el carné de vacunación a mayores de 40 años, para el ingreso a eventos masivos de la Feria de las Flores, evento que comienza este jueves.



El alcalde confirmó que la Administración Municipal ya ha recibido algunos procesos jurídicos o tutelas solicitando que se quite esa restricción, a lo que respondió que si se quitara la medida, no se haría la feria de manera presencial.



"Le pedimos a los jueces que no nos vayan a poner, eventualmente, la obligación de quitar esa restricción, porque lo que nos tocaría sería quitar la Feria de las Flores, perdemos todos", manifestó Quintero, a pocas horas de empezar la feria.



También aprovechó para pedirle al Gobierno Nacional que hayan vacunas disponibles, pues por lo menos este miércoles en la ciudad no se pudieron aplicar primeras dosis. Agregó que la medida de exigir la vacuna para el ingreso a eventos se irá expandiendo a más grupos de edad.



"Es muy importante que tengamos vacunas, para que la gente pueda además acceder a los servicios de la ciudad, entre otras porque dentro de poco vamos a volver más estricta la medida y va a ser para mayores de 30 años, restricciones a eventos públicos, a conciertos, al estadio y cada vez lo vamos a bajar más", agregó el alcalde.



Argumentó que una persona vacunada tiene menos probabilidad de contagio y menos de agravarse si es contagiado, además de que en su mayoría no van a cuidados intensivos.



La reactivación de eventos masivos en Medellín se ha llevado a caboa desde hace varios meses con aforo controlado en el estadio, Colombiamoda, Colombiatex y ahora con la Feria de Flores.



"Pero sin arriesgarnos, ¿y qué es sin arriesgarnos? Bioprotocolos, personas no vacunadas no pueden acceder a estos eventos", reiteró Quintero.



El mandatario agregó que esto significa también hacer buen uso del tapabocas en el marco de la Feria de las Flores. "Vamos a tener personal garantizando que eso ocurra", apuntó, por lo que también hizo un llamado al lavado de manos y la desinfección.



Desde el anuncio de esta medida, en la ciudad ha habido voces en contraposición, teniendo en cuenta que hay personas que no confían en la vacuna.



Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, opinó que faltan campañas educativas para la salud.



“Es una medida que pone en contraposición derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, con relación a ciertas libertades, versus la responsabilidad que tienen los ciudadanos de preservar la salud pública y el mismo Estado. No tenemos las vacunas suficientes para inmunizar a toda la población, luego sería una medida discriminatoria”, subrayó.



Aunque para este caso sí hay un grupo de edad que se prevé ya debe contar con las dos dosis, la veeduría de la vacunación en Antioquia expuso que es fundamental abrir todas las etapas de vacunación en las ciudades.



Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas) e integrante de dicha veeduría, expuso que se debe eliminar “la burocracia en la vacuna”. Es decir, que no haya límite de agendamiento ni de edad, para que se pueda hacer de manera acelerada y efectiva.



"El proceso de vacunación, es desde el comienzo, muy inflexible y burocratizado. Son etapas que pusieron con mucha condición, mucho agendamiento y mucha plataforma y es burocratizado porque para poner una vacuna tiene que estar presente hasta el presidente. La vacunación masiva es otra cosa distinta”, expuso Reyes.



MEDELLÍN