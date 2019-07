Ni con tutelas cumplen con citas médicas en Medellín

Horas de espera, días enteros perdidos y tres meses suplicando que le entreguen los medicamentos que necesita para tratar su enfermedad siquiátrica rebasaron la paciencia de Albeiro León Ortiz, quien el pasado martes 28 de mayo trató de herirse con una cuchilla delante de más de 100 personas que esperaban un turno en una de las farmacias que tiene Medimás en Medellín. No hubo gritos ni mayores alarmas, dos pacientes más lo retuvieron a la fuerza y uno de ellos le quitó el arma. Así, logró que una de las empleadas saliera de la sala en la que estaba tras una puerta con llave y tratara de calmarlo.

Ante el suceso, las demás personas, muchas de ellas con enfermedades de alto costo, hablaban de lo previsible que es que alguien caiga en el desespero, pues casi todos los que estaban en el pequeño salón, apretujados en sillas o haciendo una larga fila en medio de un calor insoportable, corren la misma suerte de Ortiz: necesitan medicamentos, algunos muy costosos, para mantenerse con vida; pero llevan hasta tres meses sin que la EPS se los entregue, no tienen dinero para comprarlos por su cuenta y deben madrugar constantemente y esperar por horas hasta que un empleado detrás de un vidrio les diga si por fin les entregarán los fármacos. La respuesta casi siempre, dijeron, es negativa.



En la entrada de la farmacia hay un documento de varias páginas que contiene la lista de los medicamentos agotados o discontinuados. Esta rutina es una pesadilla para los pacientes, según Ortiz, quien no solo lucha para que le entreguen sus cuatro medicamentos, sino también uno para su madre de 86 años. “Hace tres meses no me dan las drogas, me mandan de allá para acá, me hacen pendientes, se vencen las órdenes, pero nunca entregan nada. Yo dependo de esos medicamentos para mantener el control, porque cuando lo pierdo, no sé lo que hago y atento contra mi vida”, contó al borde del llanto. Su situación es más grave porque su madre está postrada en una cama, dependiente de un tanque de oxígeno, a falta de un inhalador especial que Medimás no le entrega hace tres meses, y él es el único que puede cuidarla.



La difícil experiencia la viven muchos ciudadanos que forman parte del grupo de 395.000 afiliados que tiene la EPS en Antioquia, de los cuales 110.000 corresponden a Medellín. Y del total departamental, aproximadamente 55.000 son de alto costo, según cifras de Medimás. Pero la entrega tardía de medicamentos no es el único problema que padecen los afiliados, explicó Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa). También hay fallas en la autorización de procedimientos, como intervenciones quirúrgicas o citas con especialistas, lo que ha llevado a una gran cantidad de interrupciones en los tratamientos.

A esto se suma que pese a que los usuarios recurren a los mecanismos para defender su derecho fundamental a la salud, no encuentran una solución. Diana Guerra, coordinadora del Observatorio de Salud de la Personería de Medellín, informó que entre enero y abril de este año, se han presentado 257 acciones de tutela y 143 incidentes de desacato en contra de Medimás en la ciudad.



La situación se agrava porque, contó Martínez, varias IPS de mediana y alta complejidad le han cerrado servicios a Medimás, sin contar los contratos que se han vencido. Esto conlleva a que muchas veces los pacientes no puedan ser remitidos a instituciones de mayor complejidad, pues no los reciben. “No hay una red clara de atención a los pacientes, muchas IPS no quieren seguir contratando con Medimás, por lo cual se está intensificando la figura de traslado primario, que consiste en que un hospital de baja complejidad requiere remitir un paciente pero como nadie lo recibe, lo tiene que ingresar por urgencias a uno de mayor complejidad”, indicó el experto.



En medio de esta problemática también está Luz Mery Loaiza, de 56 años, quien es diabética y hace dos meses no recibe insulina ni una pastilla que necesita para mantenerse estable. Con los pocos recursos económicos que tiene ha comprado por su cuenta el primer medicamento, pero para el otro no le alcanza. También está preocupada porque en Medimás no le permitieron practicarse unos exámenes de control que debe presentarle al médico en una cita el 4 de junio, pues según le dijeron, la orden es que las pruebas de laboratorio son solo para personas mayores de 70 años y niños.



Aunque Medimás informó que la red propia de atención está conformada por 127 entidades en todo el departamento, que están abiertas a los usuarios, lo cierto es que dos de las clínicas más grandes que les prestaban servicios tuvieron que cerrar por orden de las autoridades, lo que ha generado congestión en las IPS de segundo y tercer nivel, muchas de las cuales no están atendiendo a los usuarios por las altas deudas que hoy persisten.



Martínez confirmó que la deuda de esta EPS solo con los hospitales públicos de Antioquia, en casi dos años de operaciones, asciende a 35.000 millones de pesos y superó la deuda de toda la historia de funcionamiento de la liquidada Saludcoop, que quedó en unos 30.000 millones de pesos. Esto genera gran preocupación en la red pública del departamento porque, de desaparecer Medimás, los hospitales quedarían con un nuevo saldo en contra, en vista de que otras EPS liquidadas dejaron deudas que no han pagado por completo, sin contar las de las que aún están operando.



El director de Aesa considera que la deuda de Medimás creció a un ritmo tan acelerado porque la población que la EPS recibió en 2017 llegó con una carga de enfermedad importante y, al tratar de desatrasarse en las atenciones, se elevaron los costos. “Además, desde que estaba Cafesalud, tienen una mala recepción de la facturación, se generan devoluciones, no aceptan la factura de las IPS, como estrategia para que no aumenten los pasivos y dejaron de pagar en muchas ocasiones, privilegiando la propia red de atención propia y no para la externa”, sostuvo.



Todos estos factores repercuten finalmente en el bienestar de los pacientes. Luego del suceso en la farmacia, a Albeiro Ortiz le dieron la esperanza de que le entregarían sus medicamentos dos días después, pero el pasado jueves 30 de mayo le dijeron que no había y que debían pedirlos a Bucaramanga. Por el momento, él y otros afiliados de Medimás siguen a la expectativa de poder trasladarse a una EPS diferente que les dé un poco más de garantías de proteger su derecho a la salud.

