¿Cómo ganó la alcaldía la tutela contra 'Medellín me cuida'?

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín revocó en segunda instancia la sentencia del 20 de mayo, proferida por el Juzgado 45 Penal Municipal con Funciones de Garantías. En su lugar negó el amparo constitucional a Catalina Roldán, quien había solicitado la protección de sus derechos fundamentales al Habeas Data, la intimidad, la libertad y el trabajo.

Mediante impugnación, el Municipio de Medellín presentó sus argumentos jurídicos ante el Juzgado Quinto penal, sustentando el uso y el cuidado de los datos que fueron consignados por las personas en la plataforma 'Medellín Me Cuida' para retornar a sus trabajos.



Lo anterior permitió revertir el fallo de la sentencia en primera instancia, proferido por el Juzgado 45 Penal Municipal con Funciones de Garantías, que fue favorable para la ciudadana.



“Con este fallo se demuestra el trabajo juicioso y responsable del equipo que lidera la estrategia Medellín Me Cuida, en cumplimiento de la Constitución y ley con el único propósito de salvaguardar la vida de los ciudadanos”, señaló el subsecretario de Tecnología y Gestión de Información, Juan Sebastián González Flórez.



“La vulneración o no del habeas data, advierte el operador judicial que de antaño la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en la finalidad que implica el tratamiento de datos personales. Y este principio se encuentra más que garantizado por la Alcaldía de Medellín, al establecer que la dirección física en el marco de la emergencia ocasionada por el virus del covid-19 tiene como finalidad realizar los cercos epidemiológicos correspondientes, en el entorno residencial y laboral”, manifestó el juez en segunda instancia.



Justamente este jueves, cuando se anunciaban nuevas medidas para hacerle frente al pico del virus en la ciudad, durante julio y agosto, el alcalde de Medellín se refirió a la necesidad de recolectar información.



"La información ha sido una herramienta vital para enfrentar al virus y necesitamos que sigan confiando en la alcaldía de Medellín. Hoy tenemos más de tres millones y medio de personas inscritas y queremos que esa información nos siga ayudando a salvar vidas", recalcó Quintero.

