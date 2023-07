Una mujer identificada como Laura, de Medellín, denunció públicamente a un ciudadano extranjero en Twitter, quien ahora la estaría amenazando tras revelar que el sujeto estaba buscando pagar por sexo, oferta que hacía por una app de citas.​

La mujer publicó el pantallazo del perfil en Tinder del sujeto, quien dice ser de origen alemán, está buscando una mujer joven y ofrece un gran cantidad de dinero: "Tengo una fantasía de violación (...) Pago por sexo no importa el valor", se puede leer en el perfil de la app.



El hombre se hace llamar 'Alexander Simon' y tener 27 años de edad.



"Increíble que la gente vea normal que el man tenga una fantasía de violar y que quiera hacerlo con mujeres mucho menores que él. No pues, súpernormal", escribió la usuaria, indignada por la situación.



Luego, adjuntos en otro tuit, mostró los pantallazos de la conversación que sostuvo con el hombre, quien



Al principio, el sujeto le dice que alguien tomó su imagen, asegura que no se trata de él y que todo es falso por lo que le pide cambiar su publicación. Al ver que la mujer no le responde pronto, le escribe que ella quiere incomodar a los extranjeros y hombres.



También, se refiere a la imagen física de la joven: “Te ves muy gorda en tu perfil. Debes perder peso y dejar tu odio a los hombres”, le escribe. “Pierdes mi respeto desde que empezaste con groserías o patanerías”, le responde Laura, la usuaria que lo denuncia.



Más adelante, ella le dice que no va a bajar ningún tuit y que si alguien está usando indebidamente su imagen lo debe denunciar con las autoridades.



El hombre le comenta cosas un poco más agresivas: “Mátate, gorda”, le escribe. Luego, se arrepiente y le dice: “No te matas, okay. Lo siento, estoy enojado”.



El sujeto le sigue reclamando por haber "destruido su reputación en Colombia" y le indica que la va a denunciar con la policía, a lo que ella le responde que va a esperar la citación.



Ante la respuesta, el hombre le dice: "Te voy a encontrar donde vives. Tengo tu IP", ella asegura que eso es una amenaza y le dice que también lo v a denunciar con las autoridades.



"Además de fomentar el turismo sexual, quería hacer su fantasía realidad, que era como el de cometer una violación. Le tomo los pantallazos y lo publiqué en Twitter porque la ciudad se está llenando mucho de turistas que solo vienen a buscar el turismo sexual y demás", indicó la joven en conversación con Blu Radio.

¿Qué putas con los extranjeros qué vienen a Medellín? pic.twitter.com/xzLSg2X6yi — Laura (Taylor's Version) 🍂 (@alterahuevos) July 11, 2023

La respuesta de Quintero

Ante la denuncia de esta internauta y las conversaciones que compartió en Twitter, el alcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció citando el mismo tuit.



“Laura, he pedido a las autoridades investigar este caso y en caso de corroborarse, la inmediata expulsión del país de este ciudadano”, aseguró el alcalde.



La publicación inicial de Laura –que data del 10 de julio- ya tiene más de 2,4 millones de reproducciones, ha sido retuiteada más de 600 veces y acumula más de 3.400 ‘me gusta’.

Laura, he pedido a las autoridades investigar este caso, y en caso de corroborarse, la inmediata expulsión del país de este ciudadano. https://t.co/dXjRTYxuev — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 13, 2023

Más noticias en EL TIEMPO