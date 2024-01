Auge del turismo en Medellín, entre la espada y la pared por hurtos y asesinatos

Pese a la preocupación generada en el sector turístico de Medellín luego de que la embajada de Estados Unidos emitiera una alerta a sus ciudadanos que visiten Colombia, especialmente esta ciudad, así como Bogotá y Cartagena, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, ha sostenido que es una oportunidad para identificar a quienes llegan a la ciudad con intenciones diferentes a las de realizar turismo.



Además, otras autoridades de la ciudad manifiestan que es el momento de evaluar cómo se está manejando desde la capital antioqueña el auge turístico que no para de crecer.



En la advertencia de la oficina se dejó claro que esta nace del incremento en los casos donde las aplicaciones de citas están siendo usadas por bandas delincuenciales para atraer víctimas en lugares públicos, para luego llevarlas a otros espacios, asaltarlas y robarlas.



Autoridades indican que ocho estadounidenses han muerto en dos meses en Medellín (cifra incluye asesinatos y casos por sobredosis); además, también existen múltiples denuncias por robos. Según el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, en el año 2022 se registraron más de 200 denuncias por hurto a ciudadanos extranjeros.



Por otro lado, tan solo en el primer trimestre del año pasado se habían presentado 230 denuncias por hurto a turistas en la capital de Antioquia, un aumento del 666 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.



Uno de los casos que alertó la embajada en su comunicación ocurrió el pasado 15 de noviembre, cuando un ciudadano estadounidense, identificado como Marcel Petreanu, fue asesinado en el barrio La Florida, en El Poblado, tras oponerse a un hurto cuando se encontraba a las afueras de un establecimiento de comercio.



Este hombre, de 45 años, según el reporte de la Policía, se encontraba acompañado de una mujer. En ese momento fue interceptado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y que pretendían robarles sus pertenencias. “Al oponer resistencia, uno de ellos lo lesiona y huyen del lugar”, señalaron las autoridades.



Según Federico Gutiérrez —quien manifestó la voluntad de que lleguen más visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad—, el llamado que hizo el Gobierno norteamericano no solo es una alerta para los turistas, sino que también es decirles por qué razón visitan la capital antioqueña.



“Queremos que vengan a un turismo que agregue valor. No queremos esos turistas, nacionales o extranjeros, que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. El que crea que puede venir a Medellín a arrasar con nuestros niños, niñas y adolescentes está muy equivocado”, aseguró el mandatario local.



Gutiérrez indicó que con la embajada de Estados Unidos en Colombia hay una excelente relación y por ello en los próximos días se reunirá con diplomáticos de la misión norteamericana liderada por el encargado de negocios, Francisco Palmieri.



También hizo un llamado para que otras embajadas y misiones diplomáticas que tienen sede en Colombia se sumen a la advertencia de Estados Unidos.



Según cifras de la Alcaldía de Medellín, en 2023 más de 482.000 turistas de otras nacionalidades visitaron la ciudad. “No es que a todo el que venga a Medellín le pasa esto. Todo el que venga a un turismo de valor a visitar nuestra cultura no le pasa nada”, dijo Gutiérrez.

Turismo de valor

El líder del Observatorio de Turismo Carlos Calle señala que los meses en los que mayor afluencia de turistas, y al mismo tiempo de denuncias por hurto u otras afectaciones, se registran van de julio a septiembre (esto por las vacaciones de mitad de año y la Feria de las Flores).



Durante el año anterior se registraron 41 casos de homicidios a personas de otras nacionalidades en la capital antioqueña, de los cuales 34 de las víctimas fueron ciudadanos venezolanos.



Desde la Personería de Medellín advirtieron que, entre 2022 y 2023, las muertes violentas —que incluyen homicidios, sobredosis, suicidios y accidentes de tránsito— aumentaron un 41 por ciento.



“Yo creo que la ciudad ha sido sumamente permisiva en el comportamiento y la dinámica de los turistas. Ahí es donde está la mayor alerta, o la mayor crítica, como Observatorio, como Personería, es que Medellín no se ha tomado el trabajo de sentarse a discutir qué se puede y qué no se puede hacer”, reflexiona Calle.



El experto asegura que se hace urgente una conversación en la que se fortalezca pronto el entorno del turismo en la capital antioqueña, pues más allá de los hechos de violencia hay todo un contexto para revisar y prevenir.



“El turismo no afecta solo al turista que viene a disfrutar la ciudad, sino el local, que también puede verse afectado por la dinámica del turismo, ahí es donde se ven, por ejemplo, afectados los niños niñas y adolescentes con el tema de la explotación sexual. También hay locales que se sienten afectados por el ejercicio de la gentrificación en zonas de alta afluencia turística y eso no va a cambiar hasta que la ciudad no se siente a hablar con seriedad este tema”, señala el funcionario.

Un mal que acecha

En cuanto a las advertencias del personero, el auge de los visitantes a la capital antioqueña ha llevado a que algunas personas visiten la ciudad con propósitos como el turismo sexual o de drogas, el cual ha rechazado el mandatario local.



Por ejemplo, en 2022, la capital antioqueña fue la segunda ciudad del país donde más extranjeros llegaron, y este hecho desnudó la compleja problemática de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en apartamentos y fincas de recreo de la ciudad y sus alrededores.



La Mesa contra el ESCNNA reveló que entre 2020 y 2022 se reportaron, solo en Medellín, 788 víctimas de explotación sexual, según la Fiscalía, y 714 según información de la Policía Nacional. Para el 2022, esta cifra fue de 32 víctimas por cada 100.000 niños, pero solo entre 2016 y 2021 pasó de 33,8 a 60 víctimas.



No se trata de una problemática nueva. Expertos tienen registros de la situación en inquilinatos y hoteles de ‘mala muerte’ en el centro de la ciudad desde hace más de 20 años. Pero ahora la explotación se mueve silenciosamente en barrios residenciales, edificios de apartamentos y fincas de recreo donde los delitos pasan desapercibidos.



Las víctimas, en cambio, siempre son las mismas: niñas y adolescentes de sectores populares que caen en manos de intermediarios, proxenetas y organizaciones criminales o son inducidas a la explotación por influencia de un amigo o una amiga que las invita a ganar dinero fácil.

Si bien no todos los visitantes llegan a Medellín en busca de ‘experiencias sexuales’ con menores, los reportes de extranjeros detenidos han visibilizado lo que académicos, funcionarios e investigadores comprometidos con el tema han estado discutiendo desde hace años.



“El modelo de turismo que se está haciendo en la ciudad —no el que se promueve institucionalmente— está muy ligado a la fiesta, drogas y sexo. Dentro de esa forma de turismo, la baja judicialización y la permisividad que se percibe en el aire lleva a ese mensaje de que acá se puede tener relaciones sexuales con menores de edad”, indicó Iván Muñoz, docente investigador de la Universidad de Antioquia.



Desde la Personería se hace énfasis en la articulación de las oficinas de la administración local para lograr crear una política de turismo sólida en la que se pueda trabajar por el bien de los turistas y el impacto que crece en las calles.



“Lo que uno ve es que ha sido más rápido el crecimiento turístico y el auge turístico que la capacidad de las instituciones de responder y de estar alertas en atender a lo que pueda pasar alrededor de ellos. La dinámica del turismo ha superado la capacidad de respuesta de la administración y eso ha generado inconvenientes. Por ejemplo, muchos hoteles creen que el trabajo de la Personería es cerrar hoteles en esta labor de vigilancia, lo cual demuestra que hay una falta de comunicación”, añade Calle.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO

MEDELLÍN

