Turbo dice ser el primer municipio en el país en reactivar el comercio

La alcaldía de Turbo aseguró que se convertirá en el primer municipio sin Covid-19 de Colombia en reactivar su economía.



Esto gracias a la estrategia 'Turbo Inteligente', que comenzará a funcionar desde este miércoles 6 de mayo e irá hasta el hasta el 10 de ese mes como prueba piloto para analizar la apertura progresiva del comercio.En este plan, se realizará la apertura a más de 300 establecimientos comerciales del distrito.

El alcalde de Turbo, Felipe Maturana, explicó que la estrategia consiste en una “zona segura” que, bajo las medidas de bioseguridad estipuladas se contarán con cuatro puntos de ingresos en donde se realizará la desinfección de las personas. En esta zona será obligatorio el uso del tapabocas y en estos puntos se verificará que los que ingresen lo porten.



“Esta nueva medida que implementaremos en favor de los comerciantes, en favor de nuestra gente, es porque sabemos que del comercio dependen miles de familias de nuestro Distrito, por eso con Turbo Inteligente buscamos reactivar la economía y darle la oportunidad a nuestros comerciantes y a los habitantes, que juntos podemos hacerlo”, mencionó el mandatario.

Comercio en Turbo (Antioquia) Foto: Cortesía alcaldía de Turbo

Los comerciantes que quieran hacer parte de la estrategia para poder abrir su negocio, deberá inscribirse mediante un enlace dispuesto por la administración distrital. Quienes lo hagan, advirtió el alcalde, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad estipuladas, las cuales serán verificadas por un grupo de funcionarios que validarán la apertura comercial.



“Con 'Turbo inteligente' pretendemos reaperturar el comercio, entendiendo que muchos comerciantes están al borde de la quiebra por la falta de actividad comercial, esta prueba piloto se convierte en un salvavidas para los comerciantes y dinamizará la economía turbeña, es un trabajo mancomunado que realizamos como Distrito, la secretaría de salud nos estará acompañando y vigilando que quienes ingresen cumplan con todas las medidas de bioseguridad y quienes estén allí tengan la seguridad de estar en un espacio libre de Covid-19", expresó Cristián Mestra, secretario distrital de hacienda.

Gobernador pide abrir comercio en municipios sin Covid

Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria propuso que Antioquia sea tomada como piloto en la activación económica interna, en los municipios sin casos registrados de Covid-19, que en el caso del departamento, son 118 de los 125.



El mandatario recordó que de los 115 municipios por fuera del Área Metropolitana, únicamente en dos hay casos de infectados por el coronavirus: Rionegro y Apartadó.



“He hablado con el presidente de la República, Iván Duque, y con la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que hagamos un piloto en Antioquia, que esos municipios que no tienen casos de Covid-19 puedan ser liberados, en algunos casos puedan liberar todas las actividades económicas internas, por lo que estos municipios no tienen circulación del virus”, contó Gaviria.



A la fecha, seis de las nueve subregiones del departamento no tienen ni un solo caso de contagio, y será en estos en los cuales se dejaría fluir la economía entre los municipios.



Cifras de la seccional de Salud indican que en Antioquia han reportado 448 casos positivos de Covid-19, de los cuales actualmente hay 99 casos activos en el departamento. Van 343 personas recuperadas y se mantiene la cifra de seis personas fallecidas



MEDELLÍN