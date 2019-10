¿Qué pasará con el reconocido ‘túnel verde’ de Envigado?

Referirse al conocido 'túnel verde' de Envigado o del Tramo 2B de Metroplús es hablar de una de las pugnas medioambientales más álgidas que ha ocurrido durante los últimos años en el valle de Aburrá.

La construcción de 900 metros de Metroplús, en Envigado, ha estado en pausa durante siete años, tiempo en el que ciudadanos y ambientalistas han defendido el espacio verde que deber ser removido para ejecutar los diseños de la obra del sistema de transporte. Un proceso que ha implicado desde manifestaciones ciudadanas hasta líos judiciales.



El pasado 20 de agosto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) confirmó el permiso de la tala de 133 árboles del llamado ‘túnel verde’ que comprende la carrera 43 A, entre las calles 29 A sur y 21 sur, desde La Frontera hasta el colegio Colombo Británico.



Este hecho que, en apariencia, es la estocada final a la disputa fue catalogado por el Colectivo Túnel Verde como una decisión “equivocada del Área Metropolitana que prosigue el pernicioso guion de destruir los pulmones verdes que le quedan a los municipios del valle de Aburra”.



Sin embargo, el Colectivo expresa que no se quedarán con las manos cruzadas y que actualmente se encuentran estudiando las acciones legales para desestimar esa decisión.

Incluso, Hilda Castaño, una de las integrantes del Colectivo, ya interpuso una acción de tutela contra la resolución Metropolitana 740 del 5 de abril de 2019, en la que el AMVA otorga dicho permiso de aprovechamiento forestal.



Lo cierto es que la permisiva que otorgó dicha entidad tiene una vigencia de un año y el tiempo para hacerlo efectivo ya está corriendo.



Mientras esto sucede, el Colectivo estudia las acciones a seguir para evitar la tala.

En total, serán 133 los árboles que serán removidos, 32 los podados y 30 los reubicados.



“Las intervenciones al componente arbóreo autorizadas se harán de forma sectorizada sin llegar a la desaparición total de las zonas verdes que se localizan en los costados oriental-occidental y central en el tramo”, precisó el AMVA, mediante comunicado difundido en agosto pasado, cuando fue ratificado el permiso.

La lucha por el ‘túnel verde’

Desde el 2013, cuando se supo donde serían las obras del Tramo 2B, el Colectivo Túnel Verde realizó desde marchas hasta una acción popular en contra de Corantioquia (autoridad ambiental encargada del municipio en ese entonces) y Metroplús ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, ente que ordenó la suspensión de la obra como medida cautelar.



Sin embargo, Metroplús apeló y desde el 2014 aquel expediente estaba en el Consejo de Estado.



Posteriormente, este cuerpo constitutivo ratificó la decisión del Tribunal que registraba que tanto Corantioquia como Metroplús y la Alcaldía de Envigado “vulneraron los derechos de la comunidad, al goce de un ambiente sano, a la participación así como la existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”.



Y así estuvieron las cosas hasta que en el 2016 hubo cambio de autoridad ambiental: Envigado entró a hacer parte del Área Metropolitana.



En ese momento, el proceso volvió a iniciarse y, aunque tuvo una mayor rigurosidad, para Camilo Quintero Giraldo, abogado e integrante del Colectivo Túnel Verde, “en el fondo cometieron los mismos errores que Corantioquia. Primero, la falta de participación, pues aunque hubo audiencias, la autoridad no tomó en cuenta las peticiones de los habitantes”.

Las intervenciones al componente arbóreo autorizadas se harán de forma sectorizada sin llegar a la desaparición total de las zonas verdes FACEBOOK

TWITTER

Se trata, además, de una discusión “¿por qué queremos tanto, nosotros, entregarles a los vehículos particulares espacios verdes que son fundamentales en la ciudad?”, se pregunta Juan Carlos Valencia, otro integrante del Colectivo.



El pasado domingo primero de septiembre, otro grupo de ciudadanos salió a protestar. Esta vez con tapabocas y pancartas, desde la Casa Museo Otraparte hasta el parque principal de Envigado, alzando su voz.



Los colectivistas son enfáticos en asegurar que no se oponen a un sistema de transporte público. De hecho, lo defienden.



“Es la búsqueda de un sistema que sea amigable con el medio ambiente y con las necesidades de las personas… Es la planeación de una entidad como la de Metroplús la que nos preocupa y la importancia de que las ciudades no pueden abrirles más espacio a los vehículos particulares”, explica Quintero.



También temen por el impacto ambiental que esta tala pueda ocasionar.

“Es verdad, Metroplús propone una compensación donde hay un mayor número de individuos a sembrar, pero los árboles serán sembrados en un alcorque, como una maceta enterrada en el piso. No va a ser frondoso y no va a desarrollarse como estos. La vía se va a ampliar y el efecto isla será más agresivo”, expresa Valencia.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental, ratificó la autorización de la tala de árboles en el corredor verde. Foto: Esneyder Gutiérrez

Con respecto a esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado reconoce que sí habrá un impacto ambiental, pero que será temporal y que se verá reflejado posteriormente en un impacto positivo, gracias a las nuevas especies que van a introducir, con el espacio público que se va a ganary con la movilidad a través del sistema de transporte.



La decisión del AMVA fue lamentada por el Colectivo, el cual, mediante comunicado manifestó lo siguiente: “Usamos el derecho constitucional a la participación ciudadana y demostramos por siete años que con la ciudadanía unida, no es tan sencillo para el Estado hacerle el quite a sus funciones públicas y sentar a la mesa a la población antes de hacer cualquier obra”.



A pesar de todo, sea de manera simbólica o jurídica, las acciones a favor de la protección y conservación del conocido corredor de árboles continuarán.

¿Y en qué van las obras?

El gerente de Metroplus, Andrés Moreno, le comentó a EL TIEMPO que actualmente se encuentran en diálogos con los contratistas y la interventoría para evaluar la situación actual del proyecto.



Estas conversaciones comprenden la actualización de los precios del denominado Tramo 2B, cuyo contrato está suspendido desde hace siete años, desde cuando se inició el mencionado pleito legal.



En este caso, de acuerdo con Moreno, no se habla precisamente de sobrecostos por temas relacionados con cantidades adicionales, sino de cambios en los precios por el costo de valor en el tiempo.



Y sería la Alcaldía de Envigado la encargada de asumir esta diferencia, pues, debido al convenio de cofinanciamiento que se tiene firmado entre la Nación, los municipios y Metroplús, “todas esas consecuencias de este tipo de cosas las asumen los municipios”, explica el gerente.



Para Metroplús, afirma Moreno, lo más importante de este tramo es que enlaza el municipio de Envigado con Medellín y es prácticamente el último tramo que falta por construir en Envigado, puesto que el tramo 2A ya está prácticamente listo. Solo quedaría pendiente este, el 2B.



El funcionario agrega que después de siete años de suspendido el contrato, se está buscando la mejor manera de reiniciarlo cuanto antes. Este tiene, dentro de su alcance, todo el componente de aprovechamiento forestal que fue autorizado y que tiene una vigencia de un año.



“Ese es el plazo que en este momento está corriendo y estamos tratando de dejar claros todos esos temas contractuales para poder iniciarlo”, dice Moreno.

El Metroplús en ese tramo incluye la construcción de un carril exclusivo para el sistema de transporte, además, tienen contemplados otros alcances relacionados con espacio público y canalizaciones.



Sin embargo, asegura el gerente, lo relacionado con el transporte como tal es un carril exclusivo para Metroplús, “tal cual es ahora la 30 en Medellín”, ilustra Moreno.

¿Cuándo se haría la tala?

Aunque el permiso fue ratificado por el AMVA hace más de un mes, no hay señal alguna de la tala y tampoco claridad al respecto.



Metroplús expresa que cuenta con un año para realizarla y que espera poder definir los tiempos en que se ejecutará, luego de solucionar aspectos contractuales del proyecto.



Por su parte, la Alcaldía de Envigado, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, expresa que está a la espera de que se definan algunos temas jurídicos desde el AMVA para iniciar la tala.



ISABELLA MORALES QUICENO

Para EL TIEMPO

Medellín