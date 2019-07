Por hacinamiento, dan tres años para construir cárcel en Medellín 

El Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Administración Municipal que sean desocupadas las inspecciones de la ciudad en un plazo de seis meses, además, indicó que se debe construir una cárcel metropolitana en tres años. La Personería de Medellín anunció la medida este miércoles 31 de julio y examina la posibilidad de apelar la decisión de la institución jurídica.



"Nosotros estamos analizando el alcance de la decisión. En las últimas semanas se han presentado lesiones y muertes en reclusos precisamente por el hacinamiento e igualmente la situación hostil que se está viviendo en las diferentes estaciones de Policía. La medida de seis meses nos parece muy amplia, no es una orden clara, debe ser contundente e inmediata", afirmó Guillermo Durán Uribe, personero de Medellín.

La Corte Constitucional amparó la decisión del Tribunal Superior de Medellín. Cabe recordar que mediante una acción de tutela, la Personería solicitó el traslado de presos a centros penitenciarios y carcelarios de Bellavista y El Pedregal con el fin de mitigar el hacinamiento que se presenta en las inspecciones de Policía, el cual se encuentra en un 550 por ciento aproximadamente.



Ante la petición de la Personería, el Tribunal Superior de Medellín accedió y pidió el traslado de 412 reclusos a la cárcel de Bellavista en un plazo de un mes. No obstante, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) de Bello se opusieron a la decisión por lo que el traslado no fue posible, la Personería promovió un incidente de desacato.



"Consideramos que la nueva orden del Tribunal Superior de Medellí queda supeditada a que los directores de los centros penitenciarios, tanto de Bellavista como de Pedregal, determinen los cupos en el tiempo de los seis meses, estamos pensando en presentar el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia para que solucione la situación de las personas que están viviendo de manera infrahumana", dijo el personero.



La orden se conoció el pasado martes 30 de julio en un fallo del Tribunal Superior de Medellín. En el fallo se solicita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que dentro de 48 horas disponga de los medios suficientes para trasladar a 121 personas que se encuentran en inspecciones de la ciudad.

Además, el tribunal pidió a la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y al Área Metropolitana del valle de Aburrá para que en coordinación con el Ministerio de justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Inpec, presenten una propuesta en seis meses para la creación de una cárcel metropolitana con una capacidad similar a de la cárcel El Pedregal.



La cárcel metropolitana atendería a los detenidos de Medellín y demás municipios del valle de Aburrá, deberá construirse en un tiempo no mayor a tres años desde la expedición del último fallo del Tribunal Superior de Medellín.



Según Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, es urgente que la ciudad cuente con un centro carcelario y penitenciario propio. Para el defensor, no han existido voluntades políticas que promuevan la construcción de una cárcel municipal, también solicitó a la próxima Administración que preste atención especial a la crisis carcelaria del departamento.



"Las estaciones de Policía se han convertido en bodegas humanas, en lo que va de este año, han muerto cuatro personas producto de riñas. Han pasado más de siete años y las soluciones para el hacinamiento carcelario no aparecen. Las administraciones no han hecho lo necesario, no están pensando en la dignidad humana ni en los derechos humanos con respecto a un problema que ha acarreado el departamento", expresó.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD