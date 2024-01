Tribunal niega la suspensión provisional de la curul de Juan Carlos Upegui

El Tribunal Administrativo De Antioquia, mediante la Sala Séptima de Oralidad, negó la solicitud de suspender la elección de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín.



Upegui, quien fue el candidato de Daniel Quintero a la Alcaldía en las pasadas elecciones del 29 de octubre, se posesionó como concejal el pasado 2 de enero debido al estatuto de oposición al quedar segundo en la contienda electoral.

Según la demanda interpuesta a Upegui por el ciudadano Sebastián Castaño Mesa, el hoy concejal estaría impedido para inscribirse para ser elegido alcalde debido a que para ese momento su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía ocupaba el cargo de rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá.



De acuerdo con el grupo de abogados que defiende a Upegui, "el régimen de inhabilidades para concejales no le es aplicable pues el demandado no se presentó como candidato a concejal".



Juan Carlos Upegui Foto: Cortesía Campaña Juan Carlos Upegui

Argumenta la defensa que "no se configura la causal de inhabilidad invocada, pues el ejercicio de la

autoridad administrativa como rector de una institución educativa no reporta de

manera alguna incidencia en el resultado".



Ante los argumentos, el Tribunal decidió negar la suspensión provisional del acta de escrutinio Formulario E-26 del

4 de noviembre de 2023, por la que se decretó la elección de Upegui como

Concejal de Medellín.



"Buenas noticias. Niegan las medidas cautelares que pretendían desconocer nuestro derecho a ejercer la oposición desde el Concejo de Medellín. Continuaremos firmes en la batalla por la democracia", trinó el concejal en sus redes sociales.



El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se refirió a esta decisión opinando que "se debe proteger a la oposición ante el interés del Alcalde Gutierrez de sacar a Upegui del Concejo para evitar el control político".



Muy bien por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sala Séptima de Oralidad. Se debe proteger a la oposición ante el interés del Alcalde Gutierrez de sacar a Upegui del Concejo para evitar el control político. https://t.co/9aLgS5q6b0 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 17, 2024

Es importante resaltar que la investigación por esta presunta inhabilidad sigue su curso y aún no se ha tomado una decisión definitiva.



Precisamente, en días pasados se conoció que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Upegui por las mencionadas presuntas inhabilidades para ser candidato a la Alcaldía de Medellín y para tomar posesión como concejal.



