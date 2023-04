EPM y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales vuelven a ser noticia por un tema referente a multas.



Sin embargo, esta vez no se trata de que la empresa de servicios públicos tenga que pagar otra multa, sino todo lo contrario, tendrían que devolverle lo que ya pagó.

Esto gracias a un fallo en primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, relacionado con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que había interpuesto EPM en contra de la ANLA a raíz de la multa impuesta por la construcción de las obras del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango.



Este sistema, incluye la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), la cual se taponó el 28 de abril del 2018 generando la contingencia de la megaobra.



La Galería Auxiliar de Desviación taponada Foto: Juan David Ramírez / EL TIEMPO

Sin embargo, EPM todavía no puede cantar victoria en este caso.



Esto debido a que, al ser una decisión en primera instancia, la ANLA puede apelar ante el Consejo de Estado para que revise la decisión en segunda instancia, lo que tomará un tiempo no determinado de análisis y debate.



EPM informó sobre esto que interpondrá el recurso administrativo y las acciones judiciales necesarias.



“Esta decisión del Tribunal es favorable a la Empresa, porque declara nulos los actos administrativos con los cuales la ANLA impuso la sanción en calidad de multa y, que una vez en firme, debe devolver a EPM una cifra cercana a los 6.855 millones de pesos (valor de la multa indexado)”, informó la empresa.



Sin embargo, la empresa tomó esta decisión como una buena noticia, teniendo en cuenta que el pasado 3 de abril la ANLA le impuso una multa de $1.408 millones por daños ambientales en la construcción de Hidroituango.

¿Por qué se dio este fallo?

En un comunicado, EPM explicó que, según el material probatorio recaudado, el Tribunal consideró que la ANLA “no permitió que EPM realizara una debida defensa en el marco del procedimiento sancionatorio, teniendo en cuenta que no dio oportuno traslado de las pruebas que decretó con posterioridad a la formulación de cargos, las cuales no pudieron ser controvertidas adecuadamente”.



De igual forma, la empresa indicó que el fallo dispone que la ANLA debe informar de esta sentencia tanto a Corantioquia como a la Fiscalía General de la Nación y eliminar la inscripción de la sanción del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA).



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO