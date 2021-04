Tribunal declaró nula elección de diputado paisa por doble militancia

La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nula la elección del diputado Juan Camilo Callejas por doble militancia, además de que ordenará la cancelación de la credencial que lo acredita en su cargo.

La decisión fue notificada a la Asamblea del Departamento de Antioquia, al Partido Político Conservador Colombiano y a la Organización Electoral para que designe a otra persona como miembro de la corporación.



En el documento, el Tribunal señala que la demanda a Callejas fue porque este, siendo candidato a diputado para la Asamblea de Antioquia por el Partido Conservador Colombiano para el periodo 2020-2023, durante la campaña electoral previa a las elecciones de 27 de octubre de 2019, realizó actividades de apoyo, respaldo y acompañamiento al candidato para la Alcaldía de Abejorral Iván García Rincón, inscrito por el movimiento Autoridades indígenas de Colombia (AICO).



Esto "tanto mediante la grabación y difusión de un video en el que se refiere a él, como al posar a sabiendas con simpatizantes donde aparece una pancarta conjunta de los dos candidatos", se puede leer en el documento.



(Le puede interesar: Tras cuestionamientos por sus títulos, renuncia gerente de EPM)



Callejas había inscrito su candidatura a la Asamblea desde el 26 de julio de 2019 y en la contienda electoral de ese año obtuvo una votación cercana a los 29.000 votos.



El diputado antioqueño le confirmó a EL TIEMPO que apelará la decisión ante el Consejo de Estado y que, además, no es la primera demanda a la que se enfrente por parte del "mismo grupo político".

"No se configura una doble militancia por varias circunstancias. Una de ellas es que el movimiento AICO en el departamento de Antioquia no inscribió lista a la Asamblea de Antioquia, lo que los deja como movimiento al libre albedrío de sumarse a cualquier candidatura, entonces ellos me buscan y deciden darme el apoyo", manifestó Callejas.



Agregó que siempre fue explícito con Iván García Rincón, aclarando que no lo podía apoyar, porque en el municipio de Abejorral había un candidato a la Alcaldía y una lista del partido Conservador al Concejo. No obstante, aclaró que recibió "con beneplácito el apoyo que García Rincón le estaba brindando".



(Además: Universidad anuló en primera instancia título de senador Julián Bedoya)



A su vez, debido que el fallo también analiza su actuar en la campaña Marleny García Ospina, por el grupo Significativo de ciudadanos, que fue aspirante a la Alcaldía de Guatapé, agregó que en ambos casos el apoyo se dio en una sola dirección, es decir, de ellos hacia él, no al contrario, por lo que defiende que no es una doble militancia.



"Tanto en Guatapé como en Abejorral, yo no tengo incidencia política, entonces sería nulo el apoyo que ellos podrían recibir de mi parte. Mi incidencia política está más en el área metropolitana, en el Norte del Valle del Aburrá, que es donde tengo más amigos y conocidos y fui concejal de Bello", argumentó el diputado.



Finalmente aclaró que el video que fue la prueba más importante para el fallo se refiere a uno en el que agradeció a todas las personas que yo apoyaron, dentro de los que se encontraba García Rincón, pero argumenta, no mencionó que votaran por él.

La Constitución Política, en su artículo 107, consagra una prohibición general de la doble militancia al señalar que "en ningún caso se permite a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica"



MEDELLÍN

Más noticias de Antioquia

- El escándalo por los supuestos títulos del nuevo gerente de EPM



- Uribismo celebra la renuncia del gerente de EPM



- Mató a su esposa con un hacha y luego apagó la vida de su propio hijo